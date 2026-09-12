Rally Mundial: Solberg amplía su ventaja en Chile mientras se tensa la lucha por el título del WRC

FOTO: Solberg lidera con buena ventaja en Chile, un buen domingo lo pone a tiro de ganar

Oliver Solberg de Toyota afrontará la jornada final del domingo en el Rally de Chile BIOBÍO -Ronda 12 del FIA WRC- con una ventaja de 19,1 segundos, tras una actuación contundente al cierre del sábado, mientras la batalla a sus espaldas se intensificaba en torno a sus compañeros, el líder del WRC, Elfyn Evans y Sébastien Ogier.

El jovensueco comenzó la jornada más larga del WRC con una ventaja de 10,1 segundos sobre Evans, pero se vio sometido a una presión constante debido al formidable ataque de Ogier, quien ganó cuatro de los seis tramos del sábado y llegó a situarse a un paso de la segunda posición.

Solberg fue rápido y seguro para mantener la punta y estirar su ventaja en el sábado del Rally de Chile © WRC

Sin embargo, cuando el tramo de María las Cruces (28,31 km) puso fin a una jornada extenuante de 139,2 km cronometrados, Solberg dio un golpe de autoridad. El piloto de Toyota fue el más rápido, superando a Evans por 3,7 segundos y a Ogier por 4,7 segundos; con ello, casi duplicó su ventaja y quedó a solo cuatro tramos de conseguir la tercera victoria de su carrera en el WRC.

«Esa es la clave. Siempre, cada año. Hay que cuidar los neumáticos hasta el final y luego ir a fondo», bromeó Solberg en la meta. «Tenemos una pequeña ventaja que viene muy bien. Lo daré todo el domingo».

Una victoria añadiría otro capítulo importante al rápido ascenso de Solberg en la élite de los rallies. Su primer triunfo destacado en el WRC llegó en su debut con el Toyota Rally1 en Estonia la temporada pasada, antes de comenzar el 2026 ganando el Rally de Montecarlo. Además, ya había saboreado el éxito en dos ocasiones anteriores en Chile, compitiendo en la categoría WRC2.

Sin embargo, la situación del sábado no había sido tan cómoda al principio del día.

Evans necesita mantener detrás suyo a Ogier, el domingo, para afirmarse en la punta del campeonato © WRC

Ogier dominó la mañana ganando los tramos de Pelún y Lota, mientras Solberg sufría con la superficie suelta y el equilibrio de su GR Yaris Rally1. El nueve veces campeón del mundo mantuvo su ofensiva tras la asistencia, imponiéndose de nuevo tanto en Pelún como en Lota para presionar cada vez más a Evans.

Tras el tramo SS11, apenas tres décimas separaban a Evans y Ogier en la lucha por la segunda plaza, mientras que la ventaja de Solberg había aumentado hasta los 15,4 segundos. Evans reaccionó en el momento justo durante el último tramo. A pesar de admitir que no había quedado satisfecho con su actuación vespertina, el líder del campeonato superó a Ogier por 1,0 segundos, asegurando así la segunda posición con una ventaja de 1,3 segundos al cierre de la jornada.

«Fue una conducción limpia», comentó Evans. «Nos beneficiamos de los neumáticos nuevos, pero el daño ya estaba hecho en los dos tramos anteriores. No puedo estar plenamente satisfecho con la tarde; esperábamos ser más rápidos. Seguimos adelante».

Con calidad y garra, el campeón Ogier ganó cuatro de los seis tramos del día © WRC

Ogier, que comenzó el sábado cuarto y a 19,7 segundos del liderato, termina el día tercero y a solo 20,4 segundos de Solberg.

«Está bien», fue su breve valoración. «Será un buen domingo».

Adrien Fourmaux se mantiene firme en la lucha por el podio, aunque su apuesta de montar tres neumáticos blandos en el último tramo no salió bien y dejó al piloto de Hyundai a 10,7 segundos de Ogier, en cuarta posición.

Por su parte, Sami Pajari llega al domingo en una solitaria quinta plaza, a 1 minuto y 15,5 segundos del líder. Tras ganar los tres rallies anteriores —en Estonia, Finlandia y Paraguay—, el finlandés tuvo dificultades durante todo el sábado para encontrar el ritmo y la confianza que buscaba.

«No hay muchas historias que contar sobre el día de hoy», admitió Pajari. «No estamos al ritmo que nos gustaría. Se habla mucho de la importancia del orden de salida, pero, al final, el ritmo no ha sido el que queríamos. Esperamos poder ser más rápidos en el ''Super Sunday''».

A pura velocidad, Fourmaux es cuarto y el mejor Hyundai de la carrera © WRC

Su posición otorga al domingo una importancia especial para el campeonato de pilotos.

Evans llegó a Chile con una ventaja de 20 puntos sobre Pajari, mientras que Solberg se situaba a otros 21 puntos de distancia. Si la clasificación actual se mantuviera sin cambios, los puntos base del rally ampliarían la ventaja de Evans sobre Pajari a 27 puntos; por su parte, Solberg se acercaría a solo seis puntos de Pajari en la lucha por el segundo puesto del campeonato, antes de sumar los puntos extra del domingo y los de la Wolf Power Stage.

Toyota también está a las puertas de conquistar otro título mundial de constructores. La marca japonesa llegó a Chile con una ventaja de 173 puntos sobre Hyundai y necesitaba sumar solo siete puntos en el rally para asegurar matemáticamente el campeonato. Con Evans y Ogier ocupa+ndo actualmente la segunda y tercera posición, Toyota va camino de culminar la tarea este domingo.

Por detrás de Pajari, Esapekka Lappi ocupa la sexta plaza, por delante de Josh McErlean (M-Sport Ford). Thierry Neuville no se reincorporará a la carrera el domingo tras sufrir un vuelco a alta velocidad el sábado por la mañana; asimismo, Jon Armstrong tuvo que abandonar la etapa después de volcar lateralmente su Ford Puma Rally1 en el TC8.

Yohan Rossel lidera la categoría WRC2 después de que Nikolay Gryazin —quien había marcado el ritmo el viernes— sufriera un vuelco el sábado por la mañana; el líder del campeonato, Robert Virves, se encuentra a 58s del piloto francés.

La jornada del domingo consta de 71,2 kilómetros cronometrados repartidos en cuatro tramos, con dos pasadas por el nuevo tramo de Carampangue y otras dos por el de BIOBÍO; este último albergará la Wolf Power Stage, que pondrá fin al rally.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com