El calendario Pirelli 2027 fue presentado en Nueva Delhi

El proyecto, que alcanza la 53ª edición, reúne por primera vez en su historia a tres fotógrafos, que aportan distintas perspectivas sobre el país.

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A la visión de Sølve Sundsbø, autor también del almanaque de 2026, se suman las de Raghu Rai, maestro de la fotografía india fallecido en abril de 2026, y su hija Avani Rai, que ha recogido el legado de su padre y ha continuado el proyecto tras su muerte. El resultado es un diálogo visual que narra historias de personas y lugares, de belleza, memoria y actualidad.

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“Cierra los ojos y piensa en la India. ¿Qué ves? Quizá un color, un rostro, una calle abarrotada, un paisaje o un ritual. Pero la India nunca es una sola cosa. Es un país donde conviven distintos tiempos, tradiciones y realidades, donde lo antiguo y lo contemporáneo comparten una misma imagen”, afirma Sølve Sundsbø. “No sentí que pudiera intentar representar a la India en toda su complejidad. No me correspondía hacerlo. Dejé a Raghu y a Avani Rai la tarea de captar la esencia más profunda del país. Elegí, en cambio, centrarme en retratos de mujeres indias extraordinarias, jugando con las texturas de las prendas, los colores y los contrastes”.

Raghu Rai retrató la India desde 1965, documentando, durante más de seis décadas, tanto su vida pública como privada. Para el Calendario Pirelli 2027 había decidido combinar imágenes de su archivo personal con rostros contemporáneos del país. Rai trabajó en el proyecto hasta su fallecimiento en abril de 2026. Su hija, Avani, decidió continuar su labor siguiendo un enfoque profundamente personal. Avani sacó del estudio las fotografías de archivo de su padre, tanto publicadas como inéditas, y las hizo volver a las calles de Delhi y Mumbai, junto a las personas que hoy habitan esos lugares. Personas, arquitectura, movimiento, luz y rituales pasan, de este modo, a formar parte de la imagen, mientras las ciudades se convierten en una presencia viva dentro de las fotografías. “Mi padre pertenecía a la calle. Por eso tomé la idea en la que estaba trabajando y la devolví a las calles, entre las personas que fotografió durante toda su vida”, explica Avani. “Doy un paso atrás, tanto espiritual como literal. Me sitúo detrás de él”. Avani seleccionó fotografías tomadas por Raghu años atrás y regresó a algunos de los lugares donde fueron captadas. Desde un ángulo distinto al de la mirada original de su padre, fotografió simultáneamente la imagen de Raghu y el espacio que la rodea en la actualidad.

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La fotografía original permanece intacta, pero pasa a formar parte de una composición más amplia en la que conviven distintos tiempos y realidades. “El pasado siempre seguirá existiendo en el presente”, afirma Avani. “Está en todas partes, en los matices”.

Sundsbø ha retratado a nueve mujeres vinculadas a la India entre el Fuerte Jaigarh, en Jaipur, y Ajabgarh, en el estado de Rajastán. “Para mí, la clave del Calendario son las personas”, señala. “Queríamos retratar una gran diversidad de perfiles: hay poetas, músicas, arquitectas, modelos y actrices”. El elenco incluye a las actrices Aditi Rao Hydari y Avantika Vandanapu; la actriz y productora Freida Pinto; la música y compositora Anoushka Shankar; la poeta e intérprete Rupi Kaur; las modelos Lakshmi Menon y Bhavitha Mandava; la escritora, productora y presentadora de televisión Padma Lakshmi; y la propia Avani Rai, que participa tanto detrás de la cámara como delante del objetivo de Sundsbø.

El trabajo de Avani se desarrolla entre el ambiente callejero de la Vieja Delhi, donde las tradiciones siguen muy presentes, como en el mercado floral, los abarrotados callejones o la escuela, y la faceta más contemporánea de Bombay, donde convergen las industrias de la moda y el cine. Una ciudad definida por el perfil de una gran metrópoli, por los espacios frecuentados por los jóvenes, desde las azoteas de los rascacielos hasta los pueblos pesqueros. Con la participación de unas

130 personas, entre ellas ciudadanos anónimos, jóvenes, bailarines, artistas, modelos, artesanos, su propia madre y Ranveer Singh, una celebridad en la India, Avani Rai traslada al presente la vida que sigue desarrollándose alrededor de las fotografías de su padre.

Realizado entre mayo y septiembre, el Calendario Pirelli 2027, presentado en un estuche con dos compartimentos independientes, reúne un total de 36 imágenes: 18 firmadas por Sølve Sundsbø y 18 pertenecientes al proyecto desarrollado por Raghu y Avani Rai.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa Pirelli Argentina