Baja 1000: Los argentinos marchan 4° en la mitad del recorrido, tras sufrir algunos inconvenientes

La Baja 1000 se largó a las 9 de la mañana, desde San José del Cabo, México, con sus 290 máquinas, en un día caluroso (29°C) de sol y una inusitada cantidad de público copando todos los pasos de la carrera. Chris Polvoorde y su Ford Raptor partieron como líderes.

Para los argentinos, el comienzo fue después de las 10 de la mañana, con Alfredo Olmedo y Daniel López sobre el CanAm Maverick R #2918 de la UTV Pro FI y no pudo ser más auspicioso. Porque el salteño, que largaba 4° en su división entró en primer puesto a la zona pit stop en la Milla 120, donde se detuvo para repostar combustible y para entregar la posta a Federico Villagra y Juan Pablo Monasterolo.

Un punto en el que el puntero del camino Kaden Wells no se detuvo y recuperó el liderato. Con los cordobeses marchando segundos durante las siguientes 100 millas.

Más adelante, sin embargo, la suerte cambiaría: "En una curva de 2, Fede lo llama y se le puso de lado -nos comentaba Pupín Monasterolo-, hasta que la gente nos enderezó; en la segunda sección, no nos dejaban pasar, una camioneta, dos UTV, no había forma de pasarlos y en la Milla 290 la dirección comenzó a irse para todos lados porque se salió un bulón de una parrilla".

Por suerte, no estaban lejos del pit stop de la M320, donde el PRP Racing les reparó suspensión para que Tomi Olmedo y Sergio Núñez tomen la tercera de las cinco postas previstas.

Con el tiempo perdido, la 'misión argentina' había retrocedido al 7° puesto en el camino. Pero el puntero del Rally Cordobés, manejando ya en la noche californiana, pudo imprimir un buen ritmo y en la Milla 450 ya se había colocado 4° de vuelta.

Tras cruzar la Milla 500 el orden de la Pro UTV FI es el siguiente: 1° Allen Alexander M546, 2° Kaden Wells M538, 3° Jorge Avilés M513 y 5° Alfredo Olmedo -Tomi al volante, ahora- M501.

En el siguiente repostaje, M600, Daniel López tomará el volante y Núñez continuará como navegante. En la M880, volverá a subirse Alfredo Olmedo para las 120 millas finales.

Clasificación General: 1° Bryce Menzies M700, 2° Alan Ampudia +54s, 3° Luke McMillin +18.45s, 4° Chris Polvoorde, 5° Justin Davies.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Baja California Sur, México.