Baja 1000: El 'Coyote' Villagra llegó a México y ya trabaja en la ruta de la competencia

Con la llegada de Federico Villagra a San José del Cabo, México, se completó el plantel de la 'misión argentina' para la Baja 1000, que comienza en la mañana del viernes 13 de noviembre.

El cordobés corrió -2° a 0.8s- un fecha del certamen argentino de rally el fin de semana y tomó un vuelo en la noche del domingo para estar lo antes posible en Baja California Sur para los reconocimientos.

Monasterolo -de espaldas- le comenta a Villagra los detalles principales de la cabina y los comandos que compartirán durante 320 kms. el próximo viernes

Tras recogerlo en el aeropuerto, el equipo se dirigió a la misma zona de pruebas -en la ciudad- para que el 'Coyote' tome contacto con el nuevo auto de carrera -CanAm Maverick R- y se haga de las sensaciones imprescindibles de su funcionamiento y rendimiento, junto con su navegante Juan Pablo Monasterolo.

El muy bien puesto Maverick R le es presentado a Villagra por el jefe del equipo, 'Panchito' Verdugo

Así, con las primeras indicaciones del jefe de equipo, 'Panchito' Verdugo, Villagra hizo cuatro giros en las pistas arenosas utilizadas como circuito de pruebas, debajo de un puente rutero, para conocer el Maverick #2918 negro y amarillo: "Estoy contento, fue lo suficiente para conocer el coche. Saber cómo reacciona, lo noto muy bien y no necesitaba más que eso. Ya he corrido una Baja 500, hace algunos años, con un coche similar en Ensenada".

En esta jornada Fede y Pupín Monasterolo trabajan en el reconocimiento de la parte del camino que les fue asignada. De la Milla #120 a la #320 (360 kilómetros), un sector donde los caminos de montaña son predominantes.

Olmedo y Villagra departen con 'Chilo', un joven piloto mexicalí que correrá en la UTV Pro Stock

Mientras tanto, sus compañeros Alfredo Olmedo, Tomás Olmedo, Daniel López y Sergio Núñez van recorriendo sus propias zonas asignadas de la competencia a bordo de los dos CanAm Maverick 'muletto' que el equipo preparó para los reconocimientos.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Baja California Sur, México.