Fórmula 1: Otra gran carrera de Colapinto 7° y otra victoria de Antonelli ante Verstappen y Norris

Kimi Antonelli ha impulsado todavía más sus aspiraciones al título con una excepcional victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el novísimo trazado urbano 'Madring' -5.416 mts.- de Madrid. El piloto de Mercedes superó a Max Verstappen (Red Bull) y a Lando Norris (McLaren) en una carrera marcada por la mala estrategia del equipo naranja. Franco Colapinto fue 7° en otra gran actuación sobre su Alpine.

El argentino partió 9° y ganó dos puestos en la primera vuelta, sobre Lawson y Piastri. Un poco más adelante, consiguió otra posición cuando Hamilton se retrasó. Marchando 6°, en la v.15, el equipo lo llamó a cambiar sus gomas medias -amarillas- por blancas -duras- cuando apareció un VSC por Stroll. Franco y sus mecánicos hicieron una excelente maniobra en cambio y mantuvieron detrás a Lindblad de RB que entró al mismo tiempo a los pits. De allí en adelante, el buen ritmo lo mantuvo 10° y cuando su velocidad mejoró con las vueltas, atacó y superó a Bortoleto de Audi para volver a 9°.

Los ingresos a boxes de Piastri y Gasly que viajaban delante suyo sin haberse detenido nunca, le permitio mejorar las dos posiciones que le entregaron 6 puntos muy merecidos. Lástima, la fea actitud de su compañero de equipo que, en vez de facilitarle el paso cuando lo alcanzó y el tenía las gomas desgastadas y debía parar, lo demoró con mala intención haciendo que Piastri se le acerque por detrás para amenazar su P7 y Lawson -a quien le venía descontando- se escape adelante con tranquilidad. Mal gesto del francés.

Lando tenía todo bajo control en la punta al principio, pero McLaren lo llamó a cambiar gomas cuando el VSC finalizaba y lo retrasó

En la carrera del frente, las primeras vueltas estuvieron llenas de pugnas en toda la parrilla; Norris logró mantener el liderato desde la *pole position* por un estrecho margen, mientras Antonelli recortaba dos curvas en sus intentos decididos por adelantar al británico.

Finalmente, Antonelli no necesitó adelantarle en pista gracias a un periodo de coche de seguridad virtual (VSC), que favoreció enormemente a Mercedes pero arruinó las opciones de victoria de Norris. La carrera vivió un contraste en las paradas en boxes: el italiano se hizo con el liderato virtual, mientras que una parada lenta hizo que Norris cayera por detrás tanto de Antonelli como de Verstappen.

A pesar de expresar preocupación por la dirección de su monoplaza, el piloto de 20 años asumió el control de la carrera una vez que Charles Leclerc (Ferrari) —quien no había entrado a boxes durante el VSC— desistió de esperar un coche de seguridad y finalmente entró en *pit lane* tras 48 vueltas.

Con esta octava victoria de la temporada, Antonelli amplía a 81 puntos su ventaja en el Campeonato de Pilotos; por su parte, su compañero George Russell se conformó con la quinta posición, mientras que Lewis Hamilton tuvo que abandonar prematuramente debido a un problema en los frenos.

Ferrari dejó en pista a Leclerc como puntero esperando un AS que nunca apareció y el monegasco finalmente terminó 4°

Liam Lawson terminó sexto con el segundo Red Bull, por delante de Franco Colapinto —quien protagonizó una jornada exitosa para Alpine al ser su único piloto en puntuar—, Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Audi).

Esteban Ocon (Haas) se quedó a las puertas de los puntos al terminar undécimo, seguido por Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, mientras que Yuki Tsunoda ocupó la decimocuarta plaza en su tercer fin de semana compitiendo para Racing Bulls.

A continuación se situó Alex Albon, único piloto de Williams en cruzar la meta, por delante de Ollie Bearman, el ídolo local Fernando Alonso y Valtteri Bottas (Cadillac).

En total hubo cuatro abandonos: Carlos Sainz no pudo completar su carrera de casa, Sergio Pérez sufrió un problema (presumiblemente en el sistema de refrigeración) y Lance Stroll se sumó a la lista de afectados por problemas de frenos, al igual que Hamilton.

La palabra clave -Kimi Antonelli, Mercedes-

"Fue una carrera muy difícil, nada sencilla, sobre todo a la hora de gestionar los neumáticos", comentó Antonelli. "Es bueno ganar, pero no se siente tan bien porque creo que hoy Lando merecía la victoria. Aun así, nos quedamos con el resultado. Por lo demás, fue una carrera muy sólida. Creo que tuvimos un ritmo excelente, especialmente con el compuesto duro al final; así que sí, ahora toca seguir apretando".

¿Qué sigue?

Tras un breve descanso, los equipos y pilotos afrontarán la primera triple cita de la temporada 2026, que comenzará con el Gran Premio de Azerbaiyán durante el fin de semana del 24 al 26 de septiembre.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com