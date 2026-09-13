Colapinto logra un hito tras el GP de España y se destaca en la Fórmula 1

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) alcanzó una destacada marca al finalizar séptimo en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este logro se debe a que, tras el abandono del británico Lewis Hamilton (Ferrari), Colapinto se convirtió en el único piloto que ha terminado todas las carreras en lo que va de la temporada.

Colapinto llegó al Gran Premio de España siendo, junto con Hamilton, el único en haber finalizado todas las competencias disputadas hasta ese momento. Sin embargo, el británico tuvo que abandonar en las primeras vueltas de la carrera, que se desarrolló en el circuito de Madring, debido a problemas en los frenos de su Ferrari.

Por su parte, Colapinto tuvo una actuación sobresaliente al cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar, incluso superando al australiano Oscar Piastri, quien no pudo adelantarlo a pesar de que su McLaren es considerado uno de los mejores autos del campeonato.

Este dato no solo resalta la gran regularidad que ha conseguido Colapinto en la categoría reina del automovilismo, sino que también es un indicativo de la fiabilidad de su Alpine.

El próximo desafío para Colapinto en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se realice el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.