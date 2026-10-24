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Lula da Silva busca sumar votos con una caravana en Copacabana antes del balotaje

La expectativa es reunir a más de 100 mil personas. Río de Janeiro concentra cerca del 8% del padrón y favoreció a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

24/10/2026 | 10:48Redacción Cadena 3

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Lula da Silva, durante la caravana en la previa al balotaje.

FOTO: Lula da Silva, durante la caravana en la previa al balotaje.

Lula busca recuperar votos en Río de Janeiro antes de las elecciones presidenciales en Brasil

FOTO: Lula busca recuperar votos en Río de Janeiro antes de las elecciones presidenciales en Brasil

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, apuesta este sábado a una caravana en Copacabana, en Río de Janeiro, para sumar apoyos antes del balotaje del domingo. El candidato a la reelección busca reducir la diferencia que su rival, Flávio Bolsonaro, obtuvo en ese estado durante la primera vuelta.

Desde temprano, los simpatizantes se congregaban en las inmediaciones del puesto 5 de la avenida Atlántica, punto de partida de la movilización. Después de la actividad en Río, Lula tiene previsto viajar a San Pablo para cerrar su campaña.

La expectativa era una convocatoria superior a las 100 mil personas. La organización distribuyó puntos de concentración a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros de la avenida, con la indicación de que los asistentes permanecieran allí a la espera del paso del mandatario.

El dispositivo incluía puestos de hidratación y sectores donde los participantes buscaban resguardarse del sol. La concentración transcurría entre música, bombos, trompetas y puestos de comida, con presencia de colectivos LGBT y otras agrupaciones.

Una de las simpatizantes consultadas por Cadena 3 expresó su respaldo a Lula por su posición frente al cuidado del ambiente y cuestionó a su adversario.

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La elección de Río de Janeiro tiene un peso estratégico: el estado reúne cerca de 13 millones de electores, aproximadamente el 8% del padrón nacional. Allí, Flávio Bolsonaro consiguió alrededor del 53% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que Lula obtuvo cerca del 39%.

La búsqueda de apoyos también apunta a quienes se abstuvieron en la primera ronda. Según los datos mencionados en el informe, unos 33 millones de brasileños no participaron de esa votación. Su eventual concurrencia a las urnas constituye una de las incógnitas de la segunda vuelta, junto con la decisión de los indecisos.

Flávio Bolsonaro también tenía prevista una actividad por la tarde en Barra da Tijuca, en otra muestra de la importancia del electorado de Río para ambos candidatos.

La jornada de movilizaciones se desarrolla después del último debate presidencial, realizado el viernes por la noche. Un análisis publicado por el diario Folha consideró que Lula logró una ventaja en el intercambio, aunque advirtió sobre la incertidumbre respecto de su impacto electoral.

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Durante el encuentro, el mandatario volvió a interrogar a su rival sobre su cercanía con el presidente argentino, Javier Milei, y los recortes del gasto público que propone. Flávio Bolsonaro defendió el rumbo económico argentino y negó que sus ajustes fueran a perjudicar a los jubilados.

Otro cruce ocurrió cuando el senador utilizó la expresión “nueve dedos” para referirse a Lula, quien perdió un dedo en un accidente laboral cuando era joven y trabajaba en una metalúrgica. El presidente reclamó una disculpa y su adversario se la concedió.

La disputa llega a la votación con un escenario ajustado: el sondeo de Datafolha publicado el jueves ubicó a ambos candidatos con el 50% de los votos válidos.

Informe de Marcos Calligaris, enviado especial de Cadena 3 a Brasil.

Lectura rápida

¿Qué evento está llevando a cabo Lula?
Lula está realizando una caravana en Copacabana para sumar apoyos antes del balotaje.

¿Quién es su rival en la elección?
Su rival es Flávio Bolsonaro, quien obtuvo una ventaja en la primera vuelta.

¿Cuándo se lleva a cabo la caravana?
La caravana se lleva a cabo el sábado, un día antes del balotaje.

¿Dónde se realiza la movilización?
La movilización se realiza en Copacabana, en Río de Janeiro.

¿Por qué es importante la elección en Río de Janeiro?
Río de Janeiro tiene un peso estratégico con cerca de 13 millones de electores, representando el 8% del padrón nacional.

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