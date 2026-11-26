En la Argentina, más de 1,1 millones de personas ejercen la docencia, una profesión con valor estratégico para el desarrollo del país. Reconocer su relevancia obliga también a preguntarse cómo jerarquizarla y profesionalizarla.

En ese sentido, el miércoles 25 de noviembre, CIPPEC organizó la jornada “La docencia en el centro. De los acuerdos a la agenda”, con el fin de poner a la docencia en el centro del debate público desde un lugar informado y constructivo. Especialistas y autoridades educativas participaron de la actividad que se realizó en el Auditorio de TICMAS, en la ciudad de Buenos Aires.

El debate se enmarcó en el lanzamiento de RaDAr (Radiografía de la Docencia Argentina), una plataforma impulsada por CIPPEC que reúne diálogos, datos, investigaciones y experiencias para fortalecer el debate público y aportar evidencia al diseño de políticas que jerarquicen la profesión docente.

En un contexto en el que enseñar presenta desafíos cada vez más complejos, el encuentro propuso reflexionar sobre las condiciones necesarias para fortalecer la profesión y avanzar hacia una política docente integral y sostenida. Las condiciones de trabajo, la formación, el desarrollo profesional y el reconocimiento social fueron algunas de las dimensiones que atravesaron los intercambios.

"Este encuentro forma parte de una agenda más amplia de CIPPEC, que busca analizar cómo la demografía, la revolución tecnológica y la geopolítica van a transformar el futuro de las políticas públicas en Argentina. A partir de ese trabajo, identificamos numerosos desafíos y reformas necesarias, entre las que la educación ocupa un lugar prioritario. Para avanzar en una transformación de esta magnitud, necesitamos el compromiso de quienes impulsan las políticas públicas desde la gestión, pero también de la academia, la política y la sociedad civil", aseguró Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC.

Por su parte, Esteban Torre, director de Educación de CIPPEC, destacó: "La docencia enfrenta hoy una crisis de autoridad por fenómenos globales (pantallas, violencia, salud mental) que, en Argentina, se agravan por salarios bajos, una carrera estancada y una formación fragmentada. A esto se suman el impacto de la inteligencia artificial y una caída de la natalidad que reduce la matrícula, exigiendo políticas públicas innovadoras en lugar de respuestas inerciales. Frente a este escenario, RaDAr busca devolverle centralidad y prestigio a la profesión".

De los acuerdos a la agenda

La actividad contó con dos paneles. En el primero, "Diálogos por la Docencia: 25 acuerdos para poner en valor la profesión docente", destacados referentes en Educación conversaron sobre los principales acuerdos alcanzados a partir de Diálogos por la docencia: una iniciativa de CIPPEC que, en su primera etapa —desde marzo a julio de este año— reunió a 50 referentes de todo el país en 14 encuentros de trabajo, con el objetivo de debatir propuestas concretas, identificar consensos y comprender los principales disensos en torno a cómo mejorar la profesión docente.

"Abordar la cuestión docente es fundamental, pero complejo, ya que suele generar polarización y desconfianza en el ámbito educativo. Ante la acumulación histórica de deudas y la falta de consensos sostenidos, urge pasar del diagnóstico de los problemas a la construcción propositiva de una visión común que respete las diferencias y presione hacia mejores políticas públicas. En este sentido, se destaca el valioso trabajo de CIPPEC al lograr reunir diversas voces en un diálogo fluido, maduro y enfocado en el futuro, plasmando esa articulación en un documento concreto para avanzar juntos", aseguró Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.

"El diálogo entre el ámbito académico y la gestión pública permite que las decisiones políticas incorporen evidencia y que la investigación responda a las necesidades de la comunidad. El desafío es construir consensos plurales y una agenda educativa de largo plazo, que trascienda los cambios de gobierno y garantice la continuidad de las políticas", enfatizó Mario Oporto, profesor universitario y exministro de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Cora Steimberg, especialista en Educación de UNICEF, destacó: "A 20 años de la Ley de Educación Nacional es un momento clave para reflexionar sobre las políticas docentes y construir un sistema educativo a la altura de las transformaciones actuales. Para eso, es fundamental trabajar con evidencia, datos y presupuestos: la historia nos muestra que ha habido muy buenas ideas con consenso fuerte que muchas veces no fueron acompañadas de los recursos que se requieren".

"Ante las múltiples urgencias en educación, hay que trabajar orgánicamente en varias dimensiones al mismo tiempo de la formación docente inicial. En primer lugar, en la mesa en la que participé se identificó la necesidad de diseñar e implementar un dispositivo de nivelación de ingreso a la carrera docente. También es urgente abordar la lectura y la escritura, un tema transversal en el nivel superior que abre las puertas para transitar la carrera", destacó Anabella Díaz, docente cordobesa.

En el segundo panel, "La profesionalización de la docencia en el contexto federal argentino", Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Marcela Feuerschvenger, ministra de Educación de La Pampa; y María Gabriela Brandán Zehnder, directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, compartieron perspectivas sobre los desafíos y las oportunidades para avanzar en la profesionalización docente desde las distintas realidades jurisdiccionales.

"En la Ciudad estamos trabajando para jerarquizar la carrera docente a partir de seis ejes prioritarios del programa 'Ser docente'. Entre las medidas, avanzamos en una evaluación y un curso de ingreso a los institutos de formación, la actualización de los diseños curriculares y la implementación de residencias docentes remuneradas. También estamos planificando la oferta de formación según las proyecciones demográficas y las necesidades futuras del sistema educativo", destacó Mercedes Miguel.

"Nuestro desafío fue superar una formación docente continua fragmentada y construir una institucionalidad pública que permita planificarla, articularla y evaluarla. Para eso, creamos la Red Pampeana de Formación Docente Continua, con una mirada territorial y situada que busca fortalecer el desarrollo profesional y reconocer a los docentes como sujetos activos de su formación", resaltó Marcela Feuerschvenger.

"La profesionalización y el desarrollo de la carrera docente son ejes centrales del plan educativo de Córdoba, que prioriza el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas, el liderazgo de docentes y directivos y el uso de datos para acompañar los aprendizajes. También impulsamos instancias de formación entre pares, mentorías y una carrera horizontal que permita el desarrollo profesional a lo largo de toda la trayectoria", aseguró Brandán Zehnder.

RaDAr: una plataforma para fortalecer la docencia

RaDAr (Radiografía de la Docencia Argentina) es una iniciativa de CIPPEC que busca instalar a la docencia en el centro del debate público y contribuir a la construcción de políticas docentes integrales y sostenidas.

La plataforma reúne cinco espacios de trabajo:

- Diálogos por la Docencia: que promueve acuerdos amplios para mejorar la profesión.

- Docencia en datos: con información sobre cantidad de docentes, salarios, perfiles y formación inicial.

- Innovaciones en política docente: que releva experiencias y novedades de políticas a nivel global y provincial.

- Índice de reconocimiento social de la docencia: orientado a conocer cómo la sociedad valora la profesión.

- Voces docentes: que busca recuperar las percepciones, motivaciones y experiencias de quienes enseñan.

Fortalecer la docencia no es tarea de un gobierno ni de un sector, sino de un esfuerzo colectivo que involucra a las autoridades políticas, los docentes, los estudiantes y a la sociedad en su conjunto.

A través de RaDAr, CIPPEC busca contribuir a ese proceso, poniendo a disposición evidencia, investigación y espacios de diálogo para construir una agenda común.