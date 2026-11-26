Talleres está a un paso de hacer historia en el fútbol femenino. "Las Matadoras" disputarán el título de Primera División ante Boca, en un enfrentamiento decisivo que reunirá a los dos equipos que llegan con posibilidades de quedarse con el campeonato.

"El Xeneize" es el líder de la competencia, con 32 puntos, mientras que el conjunto albiazul ocupa el segundo lugar, con 30. Por eso, el equipo cordobés no tienen margen de error: necesitan ganar para superar a su rival y quedarse con el título.

El encuentro se disputará en La Boutique, donde la "T" será local. Aunque todavía no hay una fecha confirmada, las alternativas que se manejan son el jueves 10 o el viernes 11 de diciembre, en ambos casos a las 19.

Talleres, ante la posibilidad de una consagración histórica

"Las Matadoras" llegan a esta definición después de un proceso de crecimiento sostenido, impulsado por una importante inversión en la categoría y el desarrollo de sus divisiones inferiores.

Ahora tendrán la oportunidad de coronar ese camino con un logro histórico: conquistar el campeonato de Primera División frente a uno de los grandes protagonistas del fútbol femenino nacional.