En lo que va del año (hasta octubre) la marca registró un crecimiento en Sudamérica del 9% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que arroja un total de 128.000 unidades. Casi la mitad de las ventas proviene de Ranger -que a la fecha supera las 60.000 unidades-, aunque el dato sobresaliente fue la performance de Territory, que creció más del 54% y alcanzó las 38.000 unidades.

La familia Territory continuará siendo una de las protagonistas del 2027. La gama se ampliará con dos nuevas versiones: Platinum Híbrida Enchufable -con más de 300 CV de potencia combinada-, y Max Híbrida Enchufable -de siete plazas-. El arribo de estas dos nuevas versiones se espera para la segunda mitad del año.

“Territory es uno de los mayores casos de éxito del mercado automotriz argentino en los últimos años. Con la llegada de estas nuevas versiones buscamos continuar ampliando la oferta para competir con mucha más fuerza y seguir creciendo dentro del segmento”, señaló Sebastián Trotta, Director de Marketing & Ventas de Ford Argentina. “Son modelos que incorporan distintos atributos de potencia, autonomía y versatilidad, sin dejar de lado las cualidades de espacio interior, confort y comportamiento dinámico que nuestros clientes ya conocen y valoran”.

Otra familia que se ampliará es la de Bronco, con una nueva versión denominada Basecamp, un modelo ultra-híbrido (EREV) -la primera versión electrificada del SUV- con una potencia combinada de más de 400 CV y ADN todoterreno, y una autonomía extendida que alcanza los 1.200 km, que llegará en el último trimestre de 2027 para convertirse en un objeto de deseo para los amantes de la aventura.

Para consolidar la oferta de SUVs, la marca del óvalo anunció además la llegada hacia mitad de año de la Explorer, en una versión ST que combina diseño deportivo, manejo dinámico, tecnología y el ADN de Ford Performance, para clientes que buscan una experiencia de conducción más emocionante sin resignar espacio, confort y versatilidad.

Estos modelos se sumarán a las dos versiones ya anunciadas durante 2026 para Ranger. Por un lado, la Ranger Tremor: equipada con un motor 2.3L EcoBoost naftero de más de 270 CV, que contará además con una suspensión reforzada y otros recursos que incrementarán su capacidad todoterreno, sin resignar versatilidad ni confort para el uso urbano. Por el otro, la Ranger Híbrida Enchufable, un nuevo hito para Ford y para la industria local, con más de 350 CV, será la mejor Ranger producida hasta el momento en la región y promete sorprender también por su capacidad de carga, autonomía y tecnología incorporada. Ambas versiones, producidas en Pacheco, fueron confirmadas para el segundo trimestre de 2027.

Para coronar la revelación, la marca del óvalo hizo gala también de las actualizaciones de diseño que equiparán al Mustang GT para el próximo año modelo, con llantas, techo, alerón y el caballo de la trompa todo en negro.

Ford Pro -la división de vehículos comerciales- también fue parte de esta exhibición exponiendo dos de las tres versiones recientemente lanzadas de Transit City, la van 100% eléctrica pensada para el transporte y la logística urbana, y dos ejemplares de Ranger Super Duty, los mismos que fueran exhibidos como showcar días atrás en Fenatran.

“Seguimos enfocados en nuestro plan, incorporando novedades en todos los segmentos en los que participamos —pickups, SUV, íconos de performance y vehículos comerciales— y brindando a los clientes la posibilidad de elegir entre distintas alternativas: diésel, nafteras, Flex, híbridas y eléctricas. Esta estrategia ha impulsado nuestro crecimiento y se verá reforzada con los lanzamientos que presentaremos en 2027”, afirmó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa Ford Argentina