FOTO: El hijo de Marcos Camino sostuvo que su padre no presentaba signos de un posible suicidio y estaba en terapia

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- A 16 días del fallecimiento del músico Marcos Camino, uno de los fundadores de la emblemática banda de cumbia Los Palmeras, las interrogantes sobre su deceso persisten. El acordeonista fue hallado sin vida en su estudio de grabación, un espacio que lo acogió durante décadas, y las primeras versiones policiales sugieren que podría tratarse de un suicidio.

Días atrás, el hijo del artista, que lleva el mismo nombre que su padre, aportó detalles sobre la conmoción que causó el suceso en el mundo de la música argentina. Reveló que Camino había estado en terapia desde hacía un tiempo y desestimó rumores sobre una posible depresión clínica, conflictos familiares o problemas económicos.

Además, mencionó que no percibieron señales de alarma en su entorno, salvo su salida del grupo en febrero de este año. El acordeonista dejó su puesto en Los Palmeras el 11 de febrero de 2026, marcando el cierre de más de 53 años de carrera.

"Cuando él deja en febrero el conjunto, abandona la música realmente. Entiendo que debe ser complicado para una persona que trabajó toda su vida bajarse del escenario, tanto viaje, ya no hacer nada. Es un cambio de vida muy abrupto. Pero él no dio señales de todo esto. Realmente es un golpe muy duro", expresó Camino Junior en Los Profesionales de siempre.

Para comprender el impacto de cerrar una etapa profesional tan significativa, la Agencia Noticias Argentinas entrevistó al licenciado en Psicología Alexis Alderete (MN 85.367), quien explicó el peso de los cambios abruptos en la identidad personal. "Toda situación que acarrea una identidad que tiene la persona durante muchísimo tiempo —especialmente durante cinco décadas— es un cambio brusco, y la persona muchas veces atraviesa una gran dificultad, ya sea emocional o psicológica, y se va despegando de una red de contención que le daba esa identidad", afirmó el especialista.

Alderete subrayó que el alejamiento de la banda no debe ser considerado como la única causa del suceso, pero sí puede ser un factor de riesgo. "Hay que ver cómo atravesó esa persona este año, con qué herramientas contaba, cómo era la terapia que estaba realizando. Puede ser que a esta persona le costara muchísimo retomar una vida fuera de la identidad que le daba la banda", añadió.

Un aspecto que llamó la atención fue que el deceso de Camino ocurrió en el mismo estudio donde pasó prácticamente toda su vida, creando y grabando las melodías de Los Palmeras. En este sentido, Alderete explicó: "Muchas veces hay este mito de que la persona va a aislarse, va a buscar un lugar completamente alejado, pero en realidad busca un lugar que sea simbólico y conocido, donde siempre saben que lo van a poder encontrar".

"Fue el espacio que siempre le dio contención y que le daba identidad. De alguna manera, parece que sentía que la música y Los Palmeras eran la única vía que encontraba para darle sentido a su vida", profundizó.

A pesar de que Marcos Camino Junior manifestó no haber visto "las alertas" sobre lo que le sucedía a su padre, Alderete enumeró las señales que pueden indicar un problema: el aislamiento progresivo, el abandono de espacios habituales, la tristeza sostenida, la desesperanza y la dificultad para proyectar nuevos intereses o motivaciones a futuro.

"Hay que prestar atención, porque por más que la persona esté sonriendo, el proceso es interno. Siempre hay que preguntar de manera directa si está pensando en cometer un suicidio, para que la persona pueda expresarse y contar con una red de contención", aconsejó.

Por último, el profesional enfatizó la importancia de abordar la salud mental y derribar mitos que sugieren que las personas "pueden con todo". "Hay que hablar del tema, derribar mitos y empezar a preguntar a la persona que está a tu lado cómo se siente, para ofrecerle un espacio seguro", concluyó.