Disturbios en una casona abandonada del centro rosarino: "Se escuchaban gritos e insultos"
La Policía intervino durante la noche del miércoles tras un llamado de residentes de la zona de Belgrano al 998. En el inmueble ingresan habitualmente cuidacoches y personas en situación de calle.
26/11/2026 | 12:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Preocupación de vecinos por una casona ocupada.
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Audio. Disturbios en una casona abandonada del centro rosarino: "Se escuchaban gritos e insultos"
Cadena 3 Rosario
Una casona de dos pisos abandonada, ubicada en Belgrano al 998, entre Tucumán y Sargento Cabral, fue escenario de disturbios durante la noche del miércoles. Según informó el móvil de Cadena 3, la Policía intervino tras llamados de vecinos que alertaron sobre gritos, insultos y una pelea entre personas que frecuentan el inmueble.
En la propiedad, que permanece abandonada desde hace tiempo y presenta un importante deterioro, suelen ingresar personas en situación de calle y cuidacoches de la zona. Durante el enfrentamiento fueron retirados y arrojados los chapones que estaban colocados para impedir el acceso al lugar. Además, quedaron residuos y otros elementos desparramados en el interior.
Un vecino del edificio lindero relató lo ocurrido: "Escuchaban gritos e insultos, pero era una sola persona. Se ve que estaba discutiendo con otros, pero los otros no participaron". También señaló que varias personas permanecen habitualmente en la casona: "Sí, viven varios ahí adentro".
El hombre agregó que los conflictos estarían relacionados con disputas por el espacio en esa zona, donde también trabajan cuidacoches. Incluso mencionó que días atrás habrían sacado por la fuerza a un joven que utilizaba muletas. La situación genera preocupación entre quienes viven en las inmediaciones, por los episodios de violencia y el estado de abandono de la propiedad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la casona de Belgrano? Disturbios y una pelea entre personas que frecuentan el inmueble.
¿Quién intervino en el incidente? La Policía tras llamados de vecinos.
¿Cuándo sucedieron los disturbios? Durante la noche del miércoles.
¿Dónde se encuentra la casona? En Belgrano al 998, entre Tucumán y Sargento Cabral.
¿Por qué hay preocupación entre los vecinos? Por los episodios de violencia y el estado de abandono de la propiedad.