Una casona de dos pisos abandonada, ubicada en Belgrano al 998, entre Tucumán y Sargento Cabral, fue escenario de disturbios durante la noche del miércoles. Según informó el móvil de Cadena 3, la Policía intervino tras llamados de vecinos que alertaron sobre gritos, insultos y una pelea entre personas que frecuentan el inmueble.

En la propiedad, que permanece abandonada desde hace tiempo y presenta un importante deterioro, suelen ingresar personas en situación de calle y cuidacoches de la zona. Durante el enfrentamiento fueron retirados y arrojados los chapones que estaban colocados para impedir el acceso al lugar. Además, quedaron residuos y otros elementos desparramados en el interior.

Un vecino del edificio lindero relató lo ocurrido: "Escuchaban gritos e insultos, pero era una sola persona. Se ve que estaba discutiendo con otros, pero los otros no participaron". También señaló que varias personas permanecen habitualmente en la casona: "Sí, viven varios ahí adentro".

El hombre agregó que los conflictos estarían relacionados con disputas por el espacio en esa zona, donde también trabajan cuidacoches. Incluso mencionó que días atrás habrían sacado por la fuerza a un joven que utilizaba muletas. La situación genera preocupación entre quienes viven en las inmediaciones, por los episodios de violencia y el estado de abandono de la propiedad.