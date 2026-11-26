Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
Este jueves 26 de noviembre se realizó el sorteo número 5530 de la Quiniela la primera de la mañana. El número a la cabeza fue 9152, que se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5530 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9152, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9152
2° 1820
3° 5462
4° 0368
5° 5685
6° 5332
7° 7319
8° 4755
9° 6880
10° 3779
11° 4875
12° 6527
13° 8839
14° 3209
15° 0132
16° 9906
17° 7427
18° 1180
19° 0961
20° 3133
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5530 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9152.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9152, 2° 1820, 3° 5462, 4° 0368, 5° 5685.