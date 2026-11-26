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El número de sorteo 5530 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9152, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9152

2° 1820

3° 5462

4° 0368

5° 5685

6° 5332

7° 7319

8° 4755

9° 6880

10° 3779

11° 4875

12° 6527

13° 8839

14° 3209

15° 0132

16° 9906

17° 7427

18° 1180

19° 0961

20° 3133