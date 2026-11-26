Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°. La humedad se encuentra en un 46%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.58 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para este jueves 26 de noviembre, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.58 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 46%, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 27 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias moderadas.