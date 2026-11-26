El Senado sesionará este jueves desde el mediodía para debatir un amplio temario legislativo que tendrá como principales ejes la reforma electoral, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la sanción definitiva de la ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.

La prioridad de La Libertad Avanza será avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca suspender las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

Poroteo

La Libertad Avanza-que preside Patricia Bullrich- cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para obtener la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

En ese escenario, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por diez legisladores, podría acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Los senadores radicales que respaldarían la propuesta son los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

Por su parte, el PRO aportaría los votos de Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se suma la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.

También acompañarían los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo, además de la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

En tanto, los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, también se muestran favorables a la iniciativa. Si ambos confirman su respaldo, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos.

Todavía no definieron su posición las senadoras Flavia Royón, del espacio Primero los Salteños, y los representantes de Misiones Carlos Arce y Sonia Decut.

El bloque Convicción Federal tampoco mantiene una postura unificada. Mientras el catamarqueño Guillermo Andrada podría acompañar la suspensión de las primarias, la tucumana Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con la posición del gobernador Osvaldo Jaldo. La jujeña Carolina Moisés, en tanto, mantiene en reserva su decisión.

En rechazo a la reforma se ubica el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores. La misma postura mantienen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

A ese sector se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Ludopatía

Otro de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.

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La iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación y espectáculos, además de impedir su difusión en la indumentaria deportiva.

También establece restricciones para evitar el acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas.

La prohibición alcanzará a la publicidad en internet, medios audiovisuales, gráfica, radio y televisión, así como a la cartelería en la vía pública y en espacios privados de acceso público.

La única excepción prevista contempla la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto también establece restricciones para operar plataformas de juegos de azar. Entre ellas, incluye a quienes registren deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes por infracciones vinculadas al juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o figuren en los registros de deudores alimentarios.

Asimismo, fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria para combatir el juego ilegal, que otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir y clausurar plataformas que operen sin habilitación.

Otros temas de la agenda de la sesión

La agenda parlamentaria también contempla el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.

Además, los senadores debatirán proyectos vinculados con la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.