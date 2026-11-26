Tener un trabajo estable, buenos ingresos y capacidad de ahorro ya no garantiza el acceso a la vivienda propia en Argentina. En los últimos diez años, cerca de 600.000 hogares se incorporaron al mercado de alquileres y la proporción de propietarios cayó del 71% al 68%. El fenómeno alcanza especialmente a personas de entre 30 y 49 años, muchas de ellas con empleo e ingresos, pero sin posibilidades concretas de comprar una propiedad. Laura Caullo, magíster en Economía y Políticas Públicas y responsable del Área de Empleo y Política Social de la Fundación Mediterránea, analizó esta situación en diálogo con Cadena 3 y la definió como el surgimiento de una “generación inquilina”.

“Nosotros titulamos el informe ‘Generación Inquilina’”, explicó Caullo, quien identificó al menos cuatro factores que postergan el acceso a la casa propia. El primero es la diferencia entre los ingresos y el valor de las propiedades: “En Argentina nosotros cobramos nuestros haberes en pesos y las propiedades habitualmente se comercializan en dólares”. En ese contexto, sostuvo que las sucesivas crisis y devaluaciones deterioraron la capacidad de ahorro de las familias.

La economista advirtió que esa situación modificó las posibilidades de construir un patrimonio a partir del trabajo. “Cada vez se depende más de una herencia o ayuda de los padres que del propio esfuerzo del trabajo”, afirmó. A ese problema sumó el escaso desarrollo del crédito hipotecario, en un sistema bancario que recibe depósitos de corto plazo, pero debería otorgar préstamos a 20 o 30 años para facilitar la compra de una vivienda.

El tercer factor señalado por Caullo es la situación del mercado laboral. Según explicó, alrededor del 45% de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, lo que dificulta demostrar ingresos ante una entidad bancaria. “Eso no quiere decir que sus ingresos no sean suficientes, sino que hay un problema para demostrar ingresos ante el banco”, aclaró. De esa manera, incluso quienes podrían afrontar una cuota mensual quedan excluidos de las condiciones necesarias para solicitar un crédito.

El fenómeno tiene un impacto particular entre los adultos jóvenes. “Vimos que ocho de cada diez nuevos inquilinos corresponden al rango etario de 30 a 49 años”, precisó la especialista. Se trata de personas que, en muchos casos, llevan entre 10 y 20 años trabajando, tienen familias a cargo y cuentan con ingresos relativamente buenos, pero no lograron reunir el capital necesario para ingresar al mercado inmobiliario.

En cuanto a los ingresos necesarios para comprar, Caullo explicó que el informe tomó como referencia departamentos de dos ambientes en zonas consideradas buenas y comparó cuántos años de ahorro demanda alcanzar su valor. Si una persona destina el 20% de su salario a ese objetivo, el promedio nacional ronda los seis años. Sin embargo, existen diferencias regionales: en el norte del país se necesitan más de 10 años, mientras que en el sur el plazo supera levemente los 5.

La dificultad no termina al reunir los ingresos mensuales. Para acceder a un crédito hipotecario, los bancos suelen exigir que el comprador disponga de entre el 25% y el 30% del valor de la propiedad como anticipo. En el ejemplo de un departamento de 100.000 dólares, eso implica contar previamente con entre 25.000 y 30.000 dólares. Caullo estimó que, con ingresos familiares de entre 2,5 y 3 millones de pesos, podría ser posible acceder a un préstamo para una propiedad valuada entre 60.000 y 100.000 dólares, siempre que se cumplan las demás condiciones.

La capacidad de ahorro también queda condicionada por los gastos cotidianos. “Una de las grandes dificultades es el ingreso disponible a fin de mes. Después de pagar el alquiler, la capacidad de ahorro se reduce sustancialmente”, explicó. Como consecuencia, señaló que algunos jóvenes profesionales que tienen buenos ingresos continúan viviendo con sus padres o abuelos para evitar el costo de un alquiler y poder reunir el dinero necesario para comprar una vivienda.

Consultada sobre si existe una generación que elige alquilar por decisión propia, en lugar de comprar, Caullo reconoció que las preferencias personales y los cambios en los estilos de vida también influyen. Sin embargo, consideró que el factor económico sigue siendo el más determinante. “Cuando uno lo mira intertemporalmente, en el largo plazo, y piensa en la vejez, contar con una propiedad es deseable, para no tener el peso del alquiler”, sostuvo.

La economista valoró que la desaceleración de la inflación permite a las familias planificar con mayor previsibilidad la evolución de las cuotas y las deudas. No obstante, remarcó que todavía falta desarrollar un mercado de crédito y de seguros que permita ampliar las alternativas de financiamiento. En ese sentido, consideró positiva la posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para impulsar los préstamos hipotecarios. “La morosidad en el caso de los créditos hipotecarios es muy baja, la gente paga su vivienda y se priva de otras cosas”, señaló, al defender esa herramienta como una vía para dinamizar el mercado.

Finalmente, Caullo advirtió que el problema habitacional argentino excede las dificultades de la clase media para comprar una propiedad. Mientras los sectores medios y medios altos enfrentan obstáculos para acceder a la vivienda propia, en los hogares de menores ingresos persisten situaciones de hacinamiento y viviendas de mala calidad. “La política pública tiene que atender a las distintas realidades de nuestra Argentina fragmentada”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.