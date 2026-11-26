Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones (CIJ), coordinó la séptima fase de la operación "Aliados por la Infancia" contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, que abarcó 125 objetivos en 16 países, resultando en 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas.

De acuerdo con un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en Argentina se registraron 35 arrestos en 55 procedimientos en todo el país, y se secuestraron más de 1.800 dispositivos de almacenamiento. Más de la mitad de las detenciones en el país se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en cada país participante, todos con un objetivo común: proteger a niños, niñas y adolescentes y fortalecer la persecución penal de quienes utilizan los entornos digitales para cometer delitos de explotación sexual infantil.

"Aliados por la Infancia" es una iniciativa que fomenta la cooperación entre organismos de investigación y justicia de diferentes países, con el fin de mejorar la detección, investigación y persecución de delitos relacionados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

Además, busca identificar posibles agresores, proteger a las víctimas y obtener evidencia digital para los procesos penales. A lo largo de sus fases, la operación ha desarrollado un mecanismo de trabajo que se basa en el intercambio de información entre las jurisdicciones participantes.

Para este propósito, se utilizan herramientas que permiten detectar usuarios relacionados con la distribución de material de abuso sexual infantil en redes P2P, como ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y CPS (Child Protection System). También se recaba información del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Cada país selecciona, según su legislación y competencias, los objetivos que considera pertinentes, lleva a cabo las investigaciones necesarias y adopta las medidas judiciales y operativas requeridas. Así, cada jurisdicción mantiene autonomía en sus investigaciones, mientras que todas trabajan coordinadamente para ejecutar las acciones el mismo día.

Los procedimientos

En esta fase, se realizaron procedimientos en Bolivia, Panamá (dos detenidos), Uruguay (2), Paraguay, México (1), Costa Rica (1), España (4), Honduras, Guatemala, Perú (1), Ecuador, República Dominicana (1), Puerto Rico (1), Colombia y Chile. En estos operativos en el exterior se encontraron las 11 víctimas.

En el ámbito nacional, 20 allanamientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, resultando en 18 detenidos, siete en Santa Cruz con seis detenidos; cuatro en Santa Fe con dos detenidos y cuatro en Misiones con tres detenidos.

También se llevaron a cabo tres procedimientos en Jujuy y otros tres en Córdoba (dos detenidos); dos en la provincia de Buenos Aires, así como en Corrientes, en Salta (1) y en Mendoza (1); y uno en Chaco (1), en Entre Ríos, en Formosa, en La Rioja, en Neuquén y en Santiago del Estero (1).

El Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, subrayó: "Desde el Ministerio Público Fiscal se apostó siempre a la cooperación internacional e interjurisdiccional y desde el CIJ hacemos un culto de eso. Contamos cada vez con más pedidos de colaboración de distintas provincias y también de informes de otros países".

Asimismo, destacó que el trabajo "se hace mucho más fluido con otras jurisdicciones", generando "redes de conexión" y añadió: "El resultado de esto es justamente el producto de tener todas estas redes consolidadas y aceitadas".

Agencia NA