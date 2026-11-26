FOTO: Hong Kong honra bajo una estrecha vigilancia a las víctimas del incendio más mortal en décadas

HONG KONG (AP) — Con flores y oraciones, los residentes de Hong Kong recordaron el jueves a las víctimas del incendio más mortífero ocurrido en la ciudad en décadas. Sin embargo, las conmemoraciones fueron vigiladas de cerca por las autoridades, que habían advertido contra cualquier intento de aprovecharse de la tragedia y provocar problemas.

El incendio consumió siete edificios de gran altura en Wang Fuk Court el 26 de noviembre de 2025, provocando la muerte de 168 personas y desplazando a miles más en un desastre inimaginable en el próspero centro financiero conocido por su seguridad y modernidad.

Un año después, muchos sobrevivientes del incendio seguían lamentando sus pérdidas mientras se adaptaban a su alojamiento temporal, organizaban funerales para sus seres queridos, limpiaban sus pertenencias recuperadas de viviendas calcinadas y decidían planes de reasentamiento.

En un parque cerca del complejo de apartamentos en Tai Po, en el norte de Hong Kong, un flujo constante de residentes dejó flores, bocadillos y juguetes como homenaje. Algunos regresaron para contemplar sus antiguos hogares. Otros lloraron.

A medida que acudían más residentes, agentes del Servicio de Asistencia Civil, una agencia gubernamental, colocaron muchas de las flores en cajas de plástico transparentes y las situaron detrás del área principal donde se depositaban las ofrendas, señalando que era para hacer espacio. Una persona entre la multitud gritó: "Por favor, tengan algo de conciencia".

Louis Chan, exresidente de Wang Fuk Court, sintió que era una falta de respeto. El estudiante Tim Yu, de 19 años, cuestionó que los agentes no respondieran a las preguntas del público. "Esto es lo que más me hiela el corazón este invierno", manifestó.

Algunos recogieron las flores del suelo y las trasladaron a otro punto del parque. También se ofrecieron flores en otros lugares cerca del complejo.

"Ya no nos atrevemos a hablar de la opinión pública. Solo pedimos lo que es razonable", expresó Phyllis Lok, residente de Tai Po.

El gobierno indicó en un comunicado que colocó las flores en cajas de plástico para liberar más espacio y garantizar que cada homenaje sea respetado. Para preservar las ofrendas y mantener la limpieza y el orden del lugar, los funcionarios las trasladarían gradualmente a recintos religiosos.

La tragedia es un asunto delicado en el territorio chino, y no todo el mundo siente que pueda hablar de ello con libertad.

A medida que se acercaba el primer aniversario, el funcionario número dos de Hong Kong, Eric Chan, afirmó el viernes pasado que el gobierno permitiría todas las conmemoraciones legales, pero recordó a los residentes que eligieran con cuidado en qué participar y que no se dejaran utilizar por otros para realizar actos disruptivos. Sin identificar a nadie, sostuvo que algunas personas dijeron abiertamente en internet que esperaban usar esta oportunidad para organizar a gente y llevar a cabo actos de alteración del orden.

En la misma línea, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China instó el martes a estar alerta ante intentos de "usar el desastre para provocar caos".

La agencia señaló que la respuesta del gobierno demostró su acción decisiva para impulsar reformas con eficiencia y pragmatismo. Muchos residentes han salido gradualmente de la sombra de la tragedia y están agradecidos con el gobierno y la sociedad, añadió.

Pero Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, afirmó que el gobierno de la ciudad respondió al incendio "utilizando las tácticas de Beijing de silenciar las voces de las víctimas y prometer una esquiva rendición de cuentas".

Kai Chou, que estudia en Tai Po, dijo que se sintió obligado a conmemorar a las víctimas de una tragedia que implicó errores provocados por el ser humano. Afirmó que no era necesario que el gobierno instara a los residentes a cuidarse de quienes tuvieran intenciones ocultas y se preguntó si las autoridades trataban a los residentes como "terroristas".

"Ustedes también cometieron errores y, aun cuando solo intentamos hacer duelo, todavía tienen que decir cosas como estas", declaró Chou, de 18 años.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Selina Cheng, señaló el miércoles en Threads que los periodistas locales enfrentaron dificultades en su cobertura del aniversario, y señaló que una estación local de televisión no había emitido su propio reportaje.

En la víspera del aniversario, la oficina en Hong Kong del Ministerio de Relaciones Exteriores de China envió un correo electrónico a medios extranjeros, entre los que estuvo The Associated Press, para proporcionar información sobre las secuelas del incendio como referencia. Indicó que el gobierno se toma en serio los puntos débiles en el mantenimiento de edificios y las normas de seguridad contra incendios que el siniestro dejó al descubierto, y que está comprometido con impulsar reformas e investigaciones.

El jueves, la sobreviviente YN Chi recordó su escape del complejo hace un año y dijo que no estaría viva si hubiera salido cinco minutos más tarde. Se siente asustada cuando lo piensa.

"Mi mayor deseo es hacer llegar la verdad por esas 168 víctimas", afirmó.

El artista de performance Sanmu Chen colocó algo de hierba y dijo que los seres humanos no son como la hierba y no pueden ser quemados o cortados a la ligera.

Más allá de Tai Po, se realizaron conmemoraciones religiosas en toda la ciudad, incluida una misa celebrada el miércoles que reunió a cientos de personas, entre ellas, familias en duelo.

En una catedral del centro de Hong Kong, se leyeron uno por uno los nombres de las 168 víctimas.

"No se trata de olvidar nuestro dolor", dijo Jenny Lam, una pastora que perdió a tres familiares en el incendio. "Sino más bien... de seguir experimentando la belleza de este mundo en su nombre".

Phyllis Lo, cuya madre murió en el incendio, dijo que la disculpa gubernamental llegó tarde. Esperaba que el gobierno organizara actos conmemorativos, y sostuvo que eso demostraría que las autoridades realmente caminaban a su lado.

"Hubo decepción, pero ya no voy a depositar ninguna expectativa en ello", expresó Lo.

Eric Chan, el funcionario, dijo antes en un programa de radio que las autoridades no realizaron conmemoraciones porque ya se estaban organizando actividades similares.

En una investigación se determinó que el incendio probablemente fue causado por un cigarrillo encendido y que se propagó rápidamente a través de material de andamiaje no ignífugo. En el informe se culpó a fallas en las obras de renovación del complejo y a deficiencias de supervisión en varios departamentos gubernamentales.

Hace apenas un mes, el líder de Hong Kong, John Lee, y otros funcionarios inclinaron la cabeza en señal de disculpa, mientras que su ministro de Vivienda renunció.

Da Chung, una exresidente de Wang Fuk Court que asistió a la misa, dijo que estaba aprendiendo a hacer las paces con la tragedia. Durante el acto, podía sentir la tristeza de quienes perdieron a sus familias.

"Su dolor queda suspendido en el aire", afirmó.