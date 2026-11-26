Un período de calor intenso se extenderá sobre amplias regiones de la Argentina durante el cierre de noviembre, con temperaturas que superarán los 35°C y podrían acercarse a los 40°C en varias provincias. Tras el ingreso de aire más seco y fresco al centro del país, la estabilidad y los días soleados favorecerán un aumento progresivo de las marcas térmicas, con especial intensidad entre el sábado 28 y el lunes 30.

El panorama presentará diferencias regionales. Mientras el AMBA y otras grandes ciudades del centro se encaminan hacia jornadas muy calurosas, el oeste y el norte mantendrán posibilidades de tormentas aisladas. En el extremo sur, en cambio, persistirán este jueves vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Según los modelos de pronóstico, las zonas con mayores posibilidades de registrar entre 37°C y 40°C son el este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan. El calor también será destacado en La Pampa y el norte de la Patagonia, donde las temperaturas podrían superar los 37°C. El ascenso se desarrollará en un escenario de mayor estabilidad sobre las provincias centrales, favorecido por la presencia de altas presiones.

Para Buenos Aires, Rosario y Córdoba se prevén máximas de entre 34°C y 36°C, sin descartar picos de hasta 37°C. En el AMBA, el calor se afianzará de la mano de condiciones mayormente estables y una importante presencia de sol. La Costa Atlántica bonaerense tendrá jornadas cálidas, aunque con registros algo más moderados: se estiman máximas de 30°C a 34°C, dependiendo de la dirección e intensidad del viento.

La estabilidad no abarcará a todo el territorio. En el oeste y el norte argentino, la segunda mitad de la semana combinará temperaturas muy altas con condiciones algo más inestables, lo que podría generar tormentas aisladas de masa de aire. Hacia el domingo 29 y el lunes 30, la inestabilidad también comenzará a ser más evidente sobre el sur de la región pampeana y su conexión con Cuyo, con mayor probabilidad de tormentas desde Mendoza y San Luis hacia La Pampa y el sur de Buenos Aires.

Además del calor y las tormentas aisladas, el pronóstico contempla vientos intensos en Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz durante este jueves. En esas provincias, la circulación del oeste o sudoeste podría producir ráfagas superiores a los 90 km/h.