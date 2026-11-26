Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta cony la temperatura actual es de. La sensación térmica es similar, alcanzando los. La humedad es alta, con un registro del, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es dey el viento sopla adesde el oeste (230°). La presión atmosférica se encuentra en

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los. La alta humedad y el cielo nublado son características que dominarán el día, sin pronósticos de lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones significativas. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima dey una máxima decon cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será dey la máxima de, con posibilidad de. El domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima dey una máxima de, también con. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será dey la máxima de, manteniendo la tendencia de. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se espera una mínima dey una máxima de, con más