Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas
y la temperatura actual es de 21°
. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°
. La humedad es alta, con un registro del 83%
, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es de 7000 m
y el viento sopla a 1.54 m/s
desde el oeste (230°). La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa
.
El clima hoy jueves 26 de noviembre
Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 17°
y una máxima de 21°
. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1.54 m/s
. La alta humedad y el cielo nublado son características que dominarán el día, sin pronósticos de lluvias.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Tucumán
mostrará variaciones significativas. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 16°
y una máxima de 30°
con cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18°
y la máxima de 31°
, con posibilidad de lluvias ligeras
. El domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 20°
y una máxima de 34°
, también con lluvias ligeras
. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 22°
y la máxima de 34°
, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras
. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 21°
y una máxima de 31°
, con más lluvias ligeras
.