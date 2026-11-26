FOTO: Investigan una red de venta irregular de carnés de conducir en Córdoba: hay otra imputada.

La Escuela Municipal de Tránsito de la ciudad de Córdoba fue allanada nuevamente este jueves, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir.

El procedimiento se llevó a cabo en la sede ubicada sobre avenida Sabattini, en el sudeste de la capital provincial, y motivó la suspensión de la atención al público.

El operativo se concretó tras una nueva imputación dispuesta por la fiscal Paula Bruera contra una mujer que estaba a cargo de los exámenes teóricos para la obtención de los carnés de conducir. La exempleada, actualmente jubilada, no fue detenida.

Esta imputación se suma a las de otros dos empleados municipales que fueron detenidos en mayo de este año, cuando se realizaron los primeros procedimientos vinculados a la causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El subsecretario de Tránsito municipal, Eduardo Ramírez, señaló que el municipio acompaña la investigación y puso a disposición de la Justicia a tres técnicos informáticos para colaborar en la búsqueda de documentación relacionada con los hechos investigados.

La pesquisa apunta a determinar el funcionamiento de una presunta red dedicada a otorgar licencias de conducir legítimas sin que los solicitantes completaran los trámites obligatorios, a cambio de diferentes sumas de dinero.

Durante los primeros allanamientos se habrían encontrado comprobantes y registros digitales de cobros por alrededor de $30 millones. En aquel momento, los investigadores estimaban que podrían haberse concretado cerca de un centenar de trámites irregulares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.