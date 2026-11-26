Nuevo allanamiento en la Escuela de Tránsito de Córdoba por la entrega irregular de carnés
La Justicia imputó a una exempleada municipal que estaba a cargo de los exámenes teóricos. Investigan una presunta red que otorgaba licencias de conducir a cambio de dinero y sin cumplir los requisitos exigidos.
26/11/2026 | 11:59Redacción Cadena 3
FOTO: Investigan una red de venta irregular de carnés de conducir en Córdoba: hay otra imputada.
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La Escuela Municipal de Tránsito de la ciudad de Córdoba fue allanada nuevamente este jueves, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir.
El procedimiento se llevó a cabo en la sede ubicada sobre avenida Sabattini, en el sudeste de la capital provincial, y motivó la suspensión de la atención al público.
El operativo se concretó tras una nueva imputación dispuesta por la fiscal Paula Bruera contra una mujer que estaba a cargo de los exámenes teóricos para la obtención de los carnés de conducir. La exempleada, actualmente jubilada, no fue detenida.
Esta imputación se suma a las de otros dos empleados municipales que fueron detenidos en mayo de este año, cuando se realizaron los primeros procedimientos vinculados a la causa.
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La investigación incluyó allanamientos en la Escuela Municipal de Tránsito y en viviendas particulares de la capital provincial. La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera.
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El subsecretario de Tránsito municipal, Eduardo Ramírez, señaló que el municipio acompaña la investigación y puso a disposición de la Justicia a tres técnicos informáticos para colaborar en la búsqueda de documentación relacionada con los hechos investigados.
La pesquisa apunta a determinar el funcionamiento de una presunta red dedicada a otorgar licencias de conducir legítimas sin que los solicitantes completaran los trámites obligatorios, a cambio de diferentes sumas de dinero.
Durante los primeros allanamientos se habrían encontrado comprobantes y registros digitales de cobros por alrededor de $30 millones. En aquel momento, los investigadores estimaban que podrían haberse concretado cerca de un centenar de trámites irregulares.
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Hubo allanamientos en domicilios particulares y se realizaron operativos en el CPC de barrio Jardín. Por el momento, no hay imputados.
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Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Escuela Municipal de Tránsito de Córdoba? Se llevó a cabo un allanamiento por irregularidades en la entrega de licencias de conducir.
¿Quién está a cargo de la investigación? La fiscal Paula Bruera es la encargada de la investigación y de las imputaciones.
¿Cuándo se realizó el allanamiento? El allanamiento se realizó este jueves.
¿Dónde se encuentra la sede de la Escuela Municipal de Tránsito? Está ubicada sobre avenida Sabattini, en el sudeste de la capital provincial.
¿Por qué se investiga a la Escuela Municipal de Tránsito? Se investiga una presunta red que otorgaba licencias sin completar trámites obligatorios a cambio de dinero.