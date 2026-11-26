Rolo Villar y Ariel Tarico llegarán este sábado 28 de noviembre a Rosario con Humor y Medios, una propuesta que los encontrará en el escenario del Teatro Municipal La Comedia, a las 21. La charla recorrerá experiencias personales, anécdotas y el camino que ambos construyeron en los medios de comunicación y el humor argentino.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, Tarico adelantó que el encuentro comenzará con un repaso de sus primeros pasos en la profesión. "Es contar un poco cómo era empezar en esto de los medios en la etapa analógica, cómo era cuando había que armar un demo, cuando había que golpear puertas, esperar que te den una oportunidad", explicó. La actividad tendrá a Martín Melo como moderador para ordenar las intervenciones y evitar que las improvisaciones se extiendan demasiado.

Villar, por su parte, reconoció que su vínculo con los escenarios se fortaleció a partir del trabajo con Tarico. "Lo considero el mejor imitador de la historia, sin duda", afirmó. También recordó que durante gran parte de su carrera su lugar estuvo en la radio: "Yo en la radio me siento como pez en el agua. Y esta propuesta con Ariel de salir a hacer estas participaciones, la verdad que me encantó".

La charla también permitirá conocer historias menos conocidas de Villar, que adelantó que compartirá experiencias de sus comienzos en Buenos Aires y algunas particularidades de su vida cotidiana. Entre ellas, confirmó una de las anécdotas que más curiosidad despierta: no tiene heladera en su casa. "Como no estoy nunca en mi casa y tengo el kiosco abajo, salgo, pero ahí me vuelvo", contó entre risas.

Otro de los aspectos que ambos destacaron fue la posibilidad de encontrarse con el público desde un lugar diferente al de sus habituales intervenciones radiales. Villar aseguró que disfruta trabajar con su compañero y lo definió como "un ser humano increíble". Tarico, en tanto, destacó la oportunidad de compartir historias que habitualmente quedan detrás de los personajes y las imitaciones.

La presentación será este sábado a las 21 en el Teatro Municipal La Comedia, ubicado en Mitre y cortada Ricardone. La propuesta combinará recuerdos, experiencias profesionales y humor, con dos protagonistas que llevan décadas vinculados a la comunicación y que ahora se encontrarán con el público rosarino para contar sus propias historias.

Entrevista de Alberto Lotuf.