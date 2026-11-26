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Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 85%. La visibilidad se encuentra en 7000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 19°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será moderado, contribuyendo a la sensación de frescura en la tarde. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense prevén temperaturas en ascenso. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 28°, también con pronóstico de lluvia ligera. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, manteniendo las lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 34°, con lluvias moderadas.