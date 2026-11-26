FOTO: Rescate de un ciervo en Corrientes por la crecida del Paraná

Efectivos de Prefectura Naval Argentina realizaron un rescate en Corrientes, donde un ciervo nadaba con dificultad, intentando llegar a la costa debido a la intensa corriente generada por la crecida del río Paraná. Este incidente tuvo lugar en un contexto de alerta por el aumento del caudal en varios ríos de la región.

Los rescatistas, a bordo de una embarcación, lograron poner al ciervo a salvo y lo trasladaron a la costa, donde fue recibido por personal de Guardavidas, Guardia Urbana y miembros de la policía local. Posteriormente, el ciervo fue entregado a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes para su traslado al Centro de Conservación Aguará, situado en Paso de la Patria, un área que ha sido gravemente afectada por el avance del agua, cubriendo playas y zonas urbanas.

Este operativo destaca las consecuencias del fenómeno de El Niño en la fauna silvestre, además de afectar la actividad turística y comercial en la región. El último informe de la Prefectura Naval Argentina sobre la situación en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones resalta que hay alertas vigentes en varias ciudades.

El río Paraná presenta niveles de crecida alarmantes, especialmente en Santa Fe. En Rosario, se reporta un nivel "estacionario" de 4.95 metros, mientras que en San Lorenzo se encuentra en "alerta estacionario" a 5.36 metros y en San Javier está "estacionario" a 7.40 metros. Por otro lado, el río Uruguay también mantiene a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones bajo alerta, con evacuaciones en marcha debido a las inundaciones.

La Entidad Binacional Yacyretá ha informado que, en noviembre, el comportamiento hidrológico se mantiene por encima del valor promedio en un 82%, evidenciando la persistencia de las condiciones de crecida.