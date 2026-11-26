Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 45%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1020 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una velocidad de 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido en Santa Fe.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 29°, con cielo nublado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 36°, con algunas nubes dispersas. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 39°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras.