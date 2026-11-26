El clima en Rosario para este jueves 26 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que contribuye a la sensación de calor. El viento sopla desde el este a una velocidad de 5 m/s, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 26°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo completamente despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La presión atmosférica se sitúa en 1024 hPa, lo que indica un buen tiempo.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que continúe soplando desde el este, lo que podría generar una leve brisa en las horas más cálidas del día. La combinación de la temperatura y la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más alta, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento gradual de las temperaturas. El viernes 27 de noviembre se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 28 de noviembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una mínima de 19° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera que la mínima sea de 19° y la máxima de 37°, manteniendo las condiciones de cielo claro.

Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se prevé un leve descenso en las temperaturas, con una mínima de 21° y una máxima de 39°, aunque el cielo seguirá parcialmente nublado. Para el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras.