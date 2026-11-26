FOTO: Condenan a prisión perpetua a Sergio Ramón Oliveira por el asesinato de su sobrina en Lobos

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata ha condenado a Sergio Ramón Oliveira a la pena de prisión perpetua por el homicidio de su sobrina Guadalupe Eseiza, de 8 años, a quien abusó y quemó viva con el objetivo de eliminar evidencias, en un crimen que conmocionó a la comunidad en marzo de 2020 en Lobos.

El brutal femicidio ocurrió el 1° de marzo de 2020, cuando el acusado se presentó en la casa de su tía y fingió invitar a la menor a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una pileta, donde también estaba su hija de 5 años. Sin embargo, todo fue una trampa.

Una vez en su vivienda, Oliveira intentó abusar sexualmente de la niña. Ante la resistencia de Guadalupe, la golpeó, causándole una fractura de cráneo. Posteriormente, para borrar cualquier rastro de su crimen, prendió fuego a la niña, quien aún estaba viva, y también a la casa.

Transcurrieron varias horas hasta que las autoridades lograron localizar el cuerpo de la menor. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un "síndrome asfíctico secundario a carbonización", además de detallar los atroces sufrimientos que padeció durante el ataque.

Más de seis años después del horrendo femicidio, los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech decidieron condenar a Oliveira a prisión perpetua, considerándolo responsable de "tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa".

Además, el Tribunal estableció un límite de 40 años para que el condenado pueda solicitar la libertad condicional.