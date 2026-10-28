Río Tinto amplía sus inversiones en litio y apuesta al cobre para impulsar la minería argentina

Río Tinto, una de las principales compañías mineras del mundo y un actor central en la producción de litio, avanza con sus inversiones en la Argentina y busca ampliar su presencia hacia el negocio del cobre.

La empresa anunció el inicio de una tercera planta en Catamarca, mientras que su CEO global, Simon Trott, destacó la importancia estratégica del país para el desarrollo de este mineral.

La compañía tiene inversiones comprometidas por unos 4.400 millones de dólares en proyectos de litio distribuidos entre Catamarca, Salta y Jujuy. A su vez, el Gobierno anunció un proyecto vinculado con la actividad minera bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un monto estimado de 6.200 millones de dólares.

El interés de Río Tinto por el cobre se suma a las expectativas de crecimiento de una industria que busca consolidar nuevas inversiones, desarrollar proyectos de gran escala y ampliar su participación en los mercados internacionales.

Roberto Cacchiola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en diálogo con Cadena 3 sostuvo que la Argentina comenzó a captar la atención de grandes compañías internacionales no solamente por sus recursos de litio, sino también por las oportunidades que ofrece el cobre.

Según explicó, Río Tinto analiza proyectos cupríferos en distintas etapas de desarrollo, incluidos aquellos próximos a iniciar su construcción y otros que presentan un mayor grado de avance.

Cacchiola destacó que el país cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial que podrían avanzar hacia la etapa de construcción. De concretarse su desarrollo, la Argentina tendría la posibilidad de alcanzar una producción anual de 1,8 millones de toneladas de cobre fino en los próximos años.

El titular de la CAEM remarcó la magnitud de esa oportunidad y consideró que la disponibilidad de proyectos de gran escala posiciona al país frente a un escenario favorable para el crecimiento de la actividad minera.

En ese contexto, Cacchiola comparó las perspectivas del cobre con el desarrollo de Vaca Muerta, el principal polo de crecimiento de la industria hidrocarburífera argentina.

"Podemos llegar a ser otra Vaca Muerta", afirmó, al referirse al potencial productivo del sector y a la posibilidad de generar un nuevo flujo de inversiones, exportaciones y actividad económica.

Sin embargo, advirtió que para materializar ese escenario será necesario avanzar con rapidez en la construcción de los proyectos. La puesta en marcha de las iniciativas requerirá inversiones de gran magnitud, infraestructura y condiciones que permitan sostener su desarrollo a largo plazo.

El desafío, señaló, consiste en transformar los recursos geológicos disponibles en producción efectiva, con capacidad para abastecer la demanda internacional de cobre.

Otro de los puntos centrales planteados por el presidente de la CAEM fue la necesidad de mantener reglas que favorezcan las inversiones de largo plazo.

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Cacchiola destacó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como una herramienta para impulsar proyectos mineros y señaló que las iniciativas presentadas bajo este esquema suman alrededor de 44.000 millones de dólares en inversiones.

En su análisis, la continuidad de los incentivos y la previsibilidad normativa serán factores determinantes para que las compañías concreten sus planes y avancen desde las etapas de evaluación y construcción hasta la producción.

En ese sentido, consideró que parte de las condiciones que contribuyeron a despertar el interés internacional por la minería argentina deberían incorporarse a la legislación marco que regula la actividad.

Con la expansión de Río Tinto en el litio y su interés por el cobre, la Argentina busca consolidar su posición como destino de inversiones mineras. El desarrollo de los grandes proyectos cupríferos aparece como una oportunidad para ampliar las exportaciones y generar una nueva fuente de crecimiento económico, aunque su concreción dependerá de la ejecución de las obras y de la estabilidad de las condiciones para invertir.

Entrevista de "Informados al Regreso"