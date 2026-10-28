Inundaciones y caminos rurales: productores bonaerenses denuncian años de abandono y falta de obras

La crisis hídrica y el deterioro de los caminos rurales mantienen en una situación crítica a productores agropecuarios del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente en los partidos de Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado.

Las dificultades para trasladar la producción, el aumento de los costos y la falta de infraestructura amenazan la continuidad de establecimientos rurales que llevan meses intentando sostener su actividad.

Andrea Passerini, productora lechera de Carlos Casares, describió en diálogo con Cadena 3 un panorama de extrema complejidad, marcado por las inundaciones de 2025 y la persistencia de condiciones climáticas adversas.

“Estamos en modo supervivencia por segundo año consecutivo y acá no se salva nadie”, sostuvo.

La productora explicó que durante 2025 la región recibió precipitaciones extraordinarias. En el partido de Carlos Casares, según detalló, los registros acumulados oscilaron entre los 1.500 y los 1.700 milímetros, lo que provocó graves complicaciones en los campos y en la infraestructura vial.

En su caso, debe recorrer 30 kilómetros de caminos de tierra para llegar a la Ruta Nacional 5. Durante varias semanas, ante las dificultades para retirar la producción, tuvo que trasladar la leche mediante un acoplado cisterna.

“Tenemos caminos rurales de la primera mitad del siglo XX, con maquinarias, robots de ordeña y un montón de tecnología”, cuestionó, al señalar el contraste entre la modernización de los establecimientos y la falta de infraestructura básica.

El desafío de producir leche en medio de las inundaciones

Passerini remarcó que la situación de los tamberos presenta una dificultad adicional respecto de otras actividades agropecuarias: la producción no puede detenerse.

Las vacas deben ordeñarse todos los días y la leche necesita ser retirada del establecimiento. Cuando los camiones no pueden ingresar por el estado de los caminos, los productores deben buscar alternativas para evitar que la actividad se paralice.

“Si yo paro un día, cierro el tambo”, advirtió.

La productora también mencionó el caso de un establecimiento vecino que tenía unas 1.000 vacas en ordeñe y que debió abandonar la actividad tras las complicaciones sufridas durante las inundaciones del año pasado.

A las dificultades climáticas se suma el incremento de los costos operativos. Según Passerini, el precio mayorista del gasoil registró una suba interanual cercana al 61% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, lo que encareció el funcionamiento de tractores, mixers, fumigadoras y cosechadoras.

Además, señaló que las condiciones de temperatura y humedad complicaron la implantación del maíz. Parte de lo sembrado no había logrado nacer adecuadamente, lo que agrega incertidumbre a la campaña agrícola. La productora cuestionó la falta de avances suficientes en las obras de infraestructura hídrica y señaló que las responsabilidades se reparten entre el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y los municipios.

En particular, apuntó contra las demoras en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra de gran escala destinada a mejorar el manejo de los excedentes de agua y reducir el impacto de las inundaciones en amplias zonas productivas bonaerenses.

Según sostuvo, el proyecto debería haberse completado hace más de una década y todavía quedan trabajos pendientes tanto de jurisdicción nacional como provincial.

También cuestionó que, pese a existir recursos provenientes de gravámenes sobre los combustibles destinados a infraestructura hídrica, las obras continúen demoradas.

En ese contexto, productores presentaron una denuncia contra el ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, por las obras hidráulicas. El planteo se inscribe en un conflicto más amplio por las responsabilidades políticas y la ejecución de los trabajos necesarios para prevenir nuevas inundaciones.

Passerini consideró que la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones dificulta las respuestas y advirtió sobre la necesidad de actuar con anticipación ante la posibilidad de que continúen las lluvias intensas. Otro de los puntos centrales del reclamo es el mantenimiento de la red vial rural. La productora recordó que los establecimientos pagan tasas municipales específicas para la conservación y reparación de los caminos, además de tributos provinciales y nacionales.

Sin embargo, sostuvo que esos aportes no se traducen en una infraestructura acorde con las necesidades de la producción.

El problema excede el traslado de mercadería. Los caminos en mal estado también dificultan el acceso a los servicios de salud y educación de las familias que viven en el campo.

Passerini explicó que los trabajadores rurales y sus familias necesitan trasladarse hasta Carlos Casares para realizar consultas médicas y que, en situaciones de emergencia, las dificultades de circulación pueden complicar el ingreso de ambulancias.

También recordó que, durante las inundaciones del año pasado, los chicos que viven en el campo tuvieron que recurrir a la educación virtual durante buena parte del ciclo lectivo. En su establecimiento, esa alternativa fue posible gracias a la conectividad a internet que la propia productora financia.

“Yo tengo 12 familias viviendo en el campo”, señaló, al dimensionar el impacto social de la crisis y la cantidad de personas que dependen de la continuidad de la actividad.

Passerini también cuestionó las condiciones económicas en las que trabaja el sector agropecuario. Afirmó que los productores enfrentan dificultades para acceder al financiamiento, con tasas elevadas y escasas alternativas para sostener inversiones en un contexto de costos crecientes.

Además, comparó los incentivos que reciben otros sectores de la economía con la carga tributaria que afronta el campo, incluidos los derechos de exportación.

“Nosotros venimos invirtiendo todos los años miles de millones de dólares y la miramos por la tele”, expresó, en referencia a los anuncios de grandes proyectos de inversión en otros sectores productivos.

Para la productora, el campo también está compuesto por pequeñas y medianas empresas que necesitan herramientas de financiamiento y políticas de estímulo para sostener el empleo y la producción.

La situación climática agrava ese escenario. Passerini advirtió que la región enfrenta un nuevo período de lluvias y que los productores deben trabajar con ventanas de apenas cuatro o cinco días de tiempo estable antes de la llegada de nuevos frentes.

“Es muy difícil seguir así”, resumió.

Mientras los establecimientos intentan sostener la actividad, el reclamo apunta a resolver problemas estructurales que se repiten desde hace décadas.

Para los productores de Carlos Casares y de otras localidades del interior bonaerense, la recuperación no depende solamente de que deje de llover: también requiere caminos transitables, obras hidráulicas terminadas, coordinación entre los distintos niveles del Estado y condiciones económicas que permitan seguir produciendo.

Entrevista de "Informados al Regreso"