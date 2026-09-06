Volkswagen Camiones y Buses anuncia su ingreso a un nuevo segmento

Volkswagen Camiones y Buses anuncia que ampliará su portafolio en Argentina con la incorporación de un utilitario, marcando su ingreso a un nuevo segmento del mercado. Esta novedad representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la marca y permitirá seguir acompañando a sus clientes con una oferta cada vez más completa, capaz de brindar soluciones para las diferentes necesidades del transporte y la actividad productiva.

“Este anuncio abre una nueva etapa para Volkswagen Camiones y Buses en Argentina. El ingreso al segmento de los utilitarios nos permitirá estar presentes en nuevas actividades y acompañar a nuestros clientes desde el primer eslabón de su operación, con una propuesta cada vez más amplia y competitiva. Es un paso muy importante para continuar creciendo y consolidando nuestra presencia en el país”, afirmó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Este nuevo capítulo se suma al crecimiento industrial alcanzado por Volkswagen Camiones y Buses en Argentina. Desde mayo de 2024, la marca produce camiones y buses en el Centro Industrial Córdoba, luego de una inversión de 50 millones de dólares. Allí se fabrican actualmente los modelos Delivery 9.180 y 11.180, Constellation 17.280 rígido y tractor, y el chasis de bus Volksbus 15.190 OD.

Con la futura incorporación del utilitario, Volkswagen Camiones y Buses dará un nuevo paso hacia una oferta más amplia, reafirmando su propósito de estar cada vez más cerca de sus clientes y acompañarlos en cada etapa de su actividad.

El nombre, las características y la fecha de lanzamiento del nuevo producto serán comunicados en el marco de Fenatran, la principal feria de transporte de carga y logística en la región, que se realizará en Brasil del 9 al 13 de septiembre.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo