Teatro, amor y segundas oportunidades: Eduardo Blanco llega a Córdoba con “Empieza con D, 7 letras”

FOTO: Eduardo Blanco presenta una obra que explora la vida, el amor y la búsqueda de felicidad

Eduardo Blanco llega a Córdoba con Empieza con D, 7 letras, la obra escrita por Juan José Campanella y Cecilia Monti que propone una historia de amor atravesada por las segundas oportunidades, las diferencias de edad y la posibilidad de volver a sorprenderse con la vida.

El espectáculo se presentará este jueves en el Teatro Verdi de Villa María y tendrá funciones el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, a las 20, en el Teatro Real de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, Blanco contó que la obra es difícil de resumir porque transita distintos géneros y combina situaciones de comedia con momentos dramáticos y emotivos.

“Podemos decir una comedia romántica y no mentimos. Podemos decir una comedia dramática y tampoco mentimos”, explicó el actor.

La historia tiene como protagonista a un hombre recientemente jubilado y viudo, un médico cardiólogo y cirujano exitoso que, después de 40 años de profesión y matrimonio, se encuentra ante una nueva etapa de su vida.

En un consultorio odontológico conoce circunstancialmente a una mujer 40 años menor que él, que viene de una relación frustrada de una década y que intenta volver al mundo de las relaciones amorosas. El encuentro entre ambos comienza a través de una revista de crucigramas y deriva en una historia que pone en juego deseos, prejuicios y circunstancias personales.

Blanco destacó que uno de los grandes temas de la obra es la posibilidad de que la vida continúe sorprendiendo incluso cuando una persona cree que ya atravesó sus momentos más importantes.

“En las obras de Campanella siempre puede esperar uno algo hasta el último minuto de su vida”, sostuvo.

“Uno vive en modo automático”

Durante la entrevista, el actor también reflexionó sobre la dificultad que muchas veces tienen las personas para detenerse y registrar lo que ocurre a su alrededor.

“Uno a veces con el trajín de lo cotidiano, de las urgencias, de los problemas, sobre todo en las grandes ciudades, no nos detenemos ni un solo segundo a pensar que estamos vivos, qué cosas nos rodean, qué cosas nos hacen felices”, señaló.

Para Blanco, esa mirada atraviesa buena parte de las historias de Campanella, en las que, aun cuando los personajes atraviesan situaciones difíciles, existe una perspectiva positiva sobre la vida.

“Siempre hay una mirada positiva sobre la vida”, afirmó, y recordó que en las historias del director aparece una idea recurrente: “La vida termina cuando termina, ni un minuto antes”.

Las segundas oportunidades

La obra también invita a pensar en las llamadas “segundas oportunidades”. Blanco cuestionó la idea de que las oportunidades para buscar la felicidad tengan una cantidad limitada o deban ajustarse a determinadas edades.

“¿Por qué no tener, no solamente en el orden del amor, en el orden de cualquier cosa, las oportunidades que uno necesite para tratar de ser más feliz?”, planteó.

El actor explicó que su generación creció con la idea de que el matrimonio debía ser para toda la vida y recordó que el divorcio legal en Argentina es relativamente reciente para quienes vivieron buena parte de su vida adulta antes de su aprobación.

“Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades que te brinda la vida”, aseguró, aunque aclaró entre risas que actualmente lleva 20 años en pareja.

Victoria Almeida, una nueva mirada sobre el personaje

Empieza con D, 7 letras también atravesó un cambio en su elenco. Inicialmente, Blanco compartía escenario con Fernanda Metilli, mientras que actualmente la protagonista femenina es Victoria Almeida.

El actor explicó que no se trató simplemente de incorporar a una actriz para repetir exactamente el trabajo anterior. Según relató, Campanella decidió abordar el reemplazo de una manera diferente.

“En lugar de que ella se adaptara a nosotros, fuimos nosotros los que nos adaptamos a lo que ella proponía”, contó.

Blanco destacó especialmente el trabajo de Almeida y aseguró que el público encontrará un personaje que combina humor y emoción.

“Vicky Almeida hace un personaje con algunas modificaciones, hermoso. Yo creo que la gente la va a amar”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mirada de Campanella

La relación entre Blanco y Campanella tiene una larga historia. Ambos se conocen desde sus primeros años de formación artística y trabajaron juntos desde mucho antes de que el director alcanzara reconocimiento internacional.

Blanco recordó que incluso participó en un largometraje en Super 8 cuando Campanella y su amigo Fernando Castets estudiaban cine, mientras él estudiaba teatro. Más adelante, los dos jóvenes cineastas escribieron una obra teatral que Blanco protagonizó.

“Yo siempre lo admiré”, reconoció.

Para el actor, una de las principales virtudes de Campanella es su particular relación con los intérpretes.

“Es un director que ama a los actores y que cuenta sus historias a través de ellos”, sostuvo.

También resaltó su capacidad para construir elencos y obtener grandes actuaciones a partir de la combinación entre historia, personajes, dirección y compañeros de escena.

Aunque reconoció que en los últimos años Campanella también incursionó fuertemente en la animación, Blanco mencionó sus proyectos vinculados con ese género y, especialmente, la producción de Mafalda.

“Un abrazo compartido”

Para Blanco, una de las particularidades de Empieza con D, 7 letras está en la experiencia que se genera con el público en cada función.

“Yo siempre tengo la sensación en cada función que es como un abrazo compartido que hacemos con la gente”, expresó.

El actor reivindicó así la experiencia teatral como un encuentro colectivo y en vivo, donde cientos de personas comparten durante un mismo momento una historia.

“La gente se divierte, se emociona y creo yo que es eso: como un abrazo compartido y un recordarnos que estamos vivos, aquí presentes y para disfrutar también un poco la vida”, concluyó.

La agenda en Córdoba: jueves en el Teatro Verdi de Villa María y viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, a las 20, en el Teatro Real de Córdoba. Las entradas se encuentran a la venta a través de Autoentrada.

Entrevista de "Viva la Radio"