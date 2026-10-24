Lluvias e inundaciones afectaron operaciones y rutas en Vaca Muerta
La localidad petrolera de Rincón de los Sauces quedó sin acceso terrestre por cortes en las rutas 5 y 8, mientras el SMN mantenía alertas amarillas y naranjas.
24/10/2026 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Las fuertes lluvias generan complicaciones en Rincón de los Sauces
La provincia de Neuquén registró cortes de conectividad terrestre y anegamientos en una amplia franja de su territorio, con Rincón de los Sauces como punto más crítico.
La circulación general empezó a restablecerse después de los bloqueos preventivos aplicados durante la noche del viernes 23 de octubre, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas amarillas y naranjas.
En Rincón de los Sauces, en la zona de Vaca Muerta, quedaron intransitables en forma simultánea las rutas provinciales 5 y 8, lo que dejó a la localidad sin acceso por tierra. El sector más comprometido se ubicó en la ruta 5, a la altura del arroyo Carranza, donde una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó desvíos y se llevó vehículos. Ese cuadro encendió la alarma en el hospital local por la baja de reservas de insumos en áreas como Oncología, Laboratorio y Enfermería.
Ante esa situación, se coordinaron puentes aéreos con aviones y helicópteros provinciales para enviar medicamentos y reactivos, además de realizar traslados urgentes, entre ellos el de un paciente con fractura de pelvis.
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El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas superiores a 90 km/h y granizo en el noreste. En Misiones podrían acumularse hasta 150 milímetros. También hay avisos para sectores de Cuyo, el noroeste y Neuquén.
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También se organizaron derivaciones y alojamientos preventivos en Neuquén capital para garantizar tratamientos de diálisis, en un esquema articulado entre el hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el gobierno provincial.
La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia” y explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara cauces naturales. Además, sostuvo que una meteoróloga reportó una probabilidad de afectación “del 100%” en la provincia durante los próximos “4, 5, 6 meses” por El Niño.
El temporal también provocó daños en Añelo, donde cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia; en Puente Picún y Bajada de los Molles, donde unas 20 familias quedaron aisladas; y en parajes como Sañico, donde hubo evacuados alojados en una escuela.
En Aluminé, varios vecinos debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban relevamientos aéreos y la identificación de pobladores ribereños para eventuales evacuaciones preventivas.
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El meteorólogo Marcelo Madelón habló con Cadena 3 y pronosticó una mejora transitoria para los próximos días. Seguirán las temperaturas frescas y el viento sur.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Neuquén? Se registraron cortes de conectividad terrestre y anegamientos, con Rincón de los Sauces como punto crítico.
¿Quién es la autoridad mencionada? La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, destacó la situación de Rincón de los Sauces.
¿Cuándo comenzaron los bloqueos? Los bloqueos preventivos se aplicaron durante la noche del viernes 23 de octubre.
¿Dónde se registraron evacuaciones? Se evacuaron familias en Añelo, Puente Picún, Bajada de los Molles y Sañico.
¿Cómo se gestionó la emergencia? Se coordinaron puentes aéreos para enviar insumos y realizar traslados urgentes.
¿Por qué se alertó sobre la situación? La saturación de suelos y la probabilidad de afectación del 100% por El Niño fueron factores críticos.