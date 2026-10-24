En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Def. y Justicia

Argentina

En vivo

Estadio 3

San Lorenzo vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Lluvias e inundaciones afectaron operaciones y rutas en Vaca Muerta

La localidad petrolera de Rincón de los Sauces quedó sin acceso terrestre por cortes en las rutas 5 y 8, mientras el SMN mantenía alertas amarillas y naranjas.

24/10/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Neuquén

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las fuertes lluvias generan complicaciones en Rincón de los Sauces

FOTO: Las fuertes lluvias generan complicaciones en Rincón de los Sauces

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La provincia de Neuquén registró cortes de conectividad terrestre y anegamientos en una amplia franja de su territorio, con Rincón de los Sauces como punto más crítico.

La circulación general empezó a restablecerse después de los bloqueos preventivos aplicados durante la noche del viernes 23 de octubre, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas amarillas y naranjas.

En Rincón de los Sauces, en la zona de Vaca Muerta, quedaron intransitables en forma simultánea las rutas provinciales 5 y 8, lo que dejó a la localidad sin acceso por tierra. El sector más comprometido se ubicó en la ruta 5, a la altura del arroyo Carranza, donde una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó desvíos y se llevó vehículos. Ese cuadro encendió la alarma en el hospital local por la baja de reservas de insumos en áreas como Oncología, Laboratorio y Enfermería.

Ante esa situación, se coordinaron puentes aéreos con aviones y helicópteros provinciales para enviar medicamentos y reactivos, además de realizar traslados urgentes, entre ellos el de un paciente con fractura de pelvis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También se organizaron derivaciones y alojamientos preventivos en Neuquén capital para garantizar tratamientos de diálisis, en un esquema articulado entre el hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el gobierno provincial.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia” y explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara cauces naturales. Además, sostuvo que una meteoróloga reportó una probabilidad de afectación “del 100%” en la provincia durante los próximos “4, 5, 6 meses” por El Niño.

El temporal también provocó daños en Añelo, donde cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia; en Puente Picún y Bajada de los Molles, donde unas 20 familias quedaron aisladas; y en parajes como Sañico, donde hubo evacuados alojados en una escuela.

En Aluminé, varios vecinos debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban relevamientos aéreos y la identificación de pobladores ribereños para eventuales evacuaciones preventivas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Neuquén? Se registraron cortes de conectividad terrestre y anegamientos, con Rincón de los Sauces como punto crítico.

¿Quién es la autoridad mencionada? La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, destacó la situación de Rincón de los Sauces.

¿Cuándo comenzaron los bloqueos? Los bloqueos preventivos se aplicaron durante la noche del viernes 23 de octubre.

¿Dónde se registraron evacuaciones? Se evacuaron familias en Añelo, Puente Picún, Bajada de los Molles y Sañico.

¿Cómo se gestionó la emergencia? Se coordinaron puentes aéreos para enviar insumos y realizar traslados urgentes.

¿Por qué se alertó sobre la situación? La saturación de suelos y la probabilidad de afectación del 100% por El Niño fueron factores críticos.

Lo más visto

Sociedad

Cadena 3 Rafaela

Cadena 3 Rafaela FM 104.3. Cadena 3 Rafaela inauguró sus nuevos estudios y fortalece su presencia en la región

La emisora FM 104.3, adherente a Cadena 3 Argentina, abrió las puertas de su nuevo espacio en la ciudad santafesina, con una apuesta por la producción de contenidos locales y el fortalecimiento de su vínculo con la audiencia. La inauguración, que coincidió con el 145.º aniversario de Rafaela, contó con la participación de integrantes del equipo, invitados y saludos de reconocidas voces de Cadena 3 Argentina.

Perspectiva Rafaela

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf