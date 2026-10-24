El sol asomará en Córdoba, pero por poco tiempo: cuándo volverían las lluvias

Córdoba tendrá momentos de sol durante el fin de semana y el lunes, aunque la mejora será transitoria: las lluvias regresarían el martes y luego podrían repetirse aproximadamente día por medio, según anticipó el meteorólogo Marcelo Madelón.

En diálogo con Cadena 3, el especialista explicó que este sábado continuará fresco, con viento sur, abundante nubosidad y posibilidad de alguna lluvia aislada. La temperatura máxima rondará los 19 grados.

"En Córdoba tendremos de a ratos un poquito de sol, muchas nubes y alguna que otra lluvia", señaló. También indicó que las precipitaciones más importantes de la jornada ocurrieron durante la madrugada y que el viento sur favorecería una disminución paulatina de la nubosidad.

Para el domingo, pronosticó algunos períodos soleados, todavía con viento del sur, y una máxima de 21 grados. El lunes también tendría presencia de sol, con una temperatura que alcanzaría los 22 grados.

Sin embargo, el cambio duraría poco. "El martes vuelven las lluvias y, a partir de ahí, más o menos, lluvias día de por medio", adelantó.

Respecto de los registros de la madrugada, Madelón precisó que se midieron 8 milímetros en el Observatorio de Córdoba y 7 milímetros en el aeropuerto. Aunque aclaró que no había revisado los datos de toda la provincia, señaló que los valores mencionados no correspondían a precipitaciones abundantes.

Al momento de la entrevista, las lluvias se desplazaban hacia el este y noreste provincial, en dirección al departamento San Justo y la zona de Mar Chiquita. También persistían algunas precipitaciones en el norte. Según describió, no había tormentas importantes.

El meteorólogo vinculó la continuidad del tiempo fresco, la humedad y la nubosidad con la presencia de El Niño. Sostuvo que sus efectos seguirán sintiéndose durante varios meses y dejó abierta la posibilidad de que el próximo fin de semana llegue con más sol y temperaturas más elevadas.

En cuanto al Litoral, describió una situación "muy complicada". Anticipó tormentas intensas y abundantes precipitaciones para este sábado y mencionó una alerta naranja en sectores de esa región.

Madelón explicó que las inundaciones no dependen únicamente de las lluvias locales, sino también de las precipitaciones que se producen en otros sectores de la cuenca del Plata, en territorio brasileño. En ese contexto, mencionó los estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná.

Advirtió que espera que las lluvias continúen durante los próximos meses en esa zona, con consecuencias que podrían prolongarse en el Litoral. "Las consecuencias no solo se están viendo ahora, sino que esperamos que se sigan viendo", sostuvo.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.