Explosión en Remedios de Escalada: 20 heridos y un incendio devastador en Lanús
Hasta el momento hay 20 heridos, cinco de ellos de gravedad que fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita.
FOTO: Explosión en Remedios de Escalada: 20 heridos y un incendio devastador en Lanús
Buenos Aires, 13 de noviembre -- Un incendio devastador desatado por una explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sigue activo mientras los Bomberos luchan por contener las llamas. El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea y ha movilizado un amplio operativo de emergencia.
Hasta el momento, se reportan 20 personas heridas, de las cuales cinco presentan heridas graves y fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Los demás afectados fueron llevados a diferentes centros de salud, como el Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" y la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, que se encuentra en las cercanías.
Los residentes de la zona han sido evacuados como medida de precaución, mientras que los equipos de Bomberos, Defensa Civil, y personal de Salud y Seguridad del Municipio de Lanús trabajan intensamente para controlar la situación. También se han sumado dotaciones de Bomberos de localidades cercanas para brindar apoyo en el operativo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?
Una explosión provocó un incendio que sigue activo en la localidad de Remedios de Escalada, Lanús.
¿Cuántos heridos hay?
Se reportan 20 heridos, de los cuales cinco están en estado grave.
¿A dónde fueron trasladados los heridos?
Los heridos graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita y otros a centros locales de salud.
¿Qué medidas se tomaron para los vecinos?
Los residentes de la zona fueron evacuados como medida de seguridad.
¿Qué organismos están trabajando en la emergencia?
Están trabajando Bomberos, Defensa Civil y personal de Salud y Seguridad del Municipio de Lanús.
[Fuente: Noticias Argentinas]