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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Este sábado 14 de noviembre, Tucumán presenta una temperatura máxima de 31°, con cielo nublado y una humedad del 42%. Se espera un día caluroso y sin lluvias.

14/11/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

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Este sábado 14 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por una temperatura actual de 31°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes cubiertas y una sensación térmica que se mantiene en 31°. La humedad es del 42%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 15° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables a lo largo del día, sin pronósticos de lluvias. La presión atmosférica se sitúa en 1004 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

El clima para hoy sábado 14 de noviembre se presenta ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se sugiere hidratarse adecuadamente y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Tucumán variará en los próximos días. Para el domingo 15 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 23° y 39°, también con posibilidad de lluvias. A medida que avancen los días, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 20° y máximas que no superarán los 29° hacia el miércoles 18 de noviembre.

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