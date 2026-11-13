Arajet trasladó a un hotel a los varados en Punta Cana y confirmó que regresan este sábado
Tras pasar la noche en el piso del aeropuerto por un incidente en pista, los pasajeros cordobeses fueron alojados y serán reubicados en un vuelo previsto para mañana a las 11.
13/11/2026 | 11:04Redacción Cadena 3
FOTO: Argentinos varados en el Aeropuerto de Punta Cana.
FOTO: Argentinos varados en el Aeropuerto de Punta Cana.
Los pasajeros argentinos que permanecían varados en condiciones críticas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, República Dominicana, finalmente fueron trasladados a un hotel por la aerolínea Arajet y tienen previsto regresar al país este sábado 14 de noviembre a las 11:00 a. m.
La compañía emitió un comunicado oficial tras la ola de reclamos por las demoras ocasionadas este jueves, cuando una avería en un neumático de una de sus aeronaves obligó a suspender las operaciones aeroportuarias durante seis horas y cancelar decenas de vuelos.
Desde la empresa aseguraron que su equipo en tierra asistió a los damnificados y que los viajeros "ya se encuentran camino a un hotel, donde podrán descansar mientras coordinamos la continuación de su viaje".
Asimismo, admitieron las demoras iniciales para conseguir alojamiento: "Debido a la alta demanda, la disponibilidad de habitaciones en los hoteles de Punta Cana no ha sido suficiente para dar abasto", explicaron, confirmando que la reprogramación para este sábado ya fue informada y aceptada por los pasajeros.
Una noche crítica en la terminal
Antes de la respuesta oficial de la aerolínea, Delia "Barbarita", una viajera cordobesa que se encuentra en el lugar junto a un contingente de ocho personas, había relatado en diálogo con Cadena 3 la dramática situación vivida desde la tarde del jueves, cuando ya estaban embarcados listos para despegar.
"Estábamos arriba del avión con todo el equipaje a las 5 de la tarde y nos hicieron bajar. Nos dijeron que lo postergaban para las 10, después para las 12 y finalmente lo cancelaron. Prometieron mandarnos a hoteles, pero nunca nos llevaron. A las 2 de la mañana desaparecieron todos los empleados de Arajet y nos dejaron tirados", denunció.
Ancianos en el piso y falta de medicación
Según detalló la pasajera, tras la cancelación los hicieron salir de la zona de embarque y quedaron retenidos en el sector de check-in, un área sin asientos ni comercios donde adquirir agua o alimentos.
"El aeropuerto está colapsado. Hay niños, personas en silla de ruedas y gente muy mayor durmiendo en el suelo, deshidratada y sin nada para tomar, porque ni siquiera teniendo dinero podés comprar algo acá adentro", explicó.
El cuadro revestía especial gravedad por la salud de su marido: "Mi esposo es cardíaco, tiene un bypass, un reemplazo de válvula y nueve años de leucemia. Toma muchísima medicación. Tiene remedios para dos días más, pero uno no viaja con una farmacia encima", había advertido con angustia antes de confirmarse el traslado.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los pasajeros argentinos en Punta Cana?
Los pasajeros argentinos fueron trasladados a un hotel por la aerolínea Arajet tras permanecer varados en condiciones críticas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
¿Quién es Delia "Barbarita"?
Es una viajera cordobesa que relató la dramática situación vivida junto a un contingente de ocho personas en el aeropuerto.
¿Cuándo se espera el regreso de los pasajeros?
El regreso al país está previsto para este sábado 14 de noviembre a las 11:00 a. m.
¿Dónde se encontraban los pasajeros antes de ser trasladados?
Los pasajeros estaban varados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en un área sin asientos ni comercios.
¿Por qué se produjeron las demoras?
Las demoras se debieron a una avería en un neumático de una aeronave de Arajet, que obligó a suspender las operaciones durante seis horas.