Arajet trasladó a un hotel a los varados en Punta Cana y confirmó que regresan este sábado

Los pasajeros argentinos que permanecían varados en condiciones críticas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, República Dominicana, finalmente fueron trasladados a un hotel por la aerolínea Arajet y tienen previsto regresar al país este sábado 14 de noviembre a las 11:00 a. m.

La compañía emitió un comunicado oficial tras la ola de reclamos por las demoras ocasionadas este jueves, cuando una avería en un neumático de una de sus aeronaves obligó a suspender las operaciones aeroportuarias durante seis horas y cancelar decenas de vuelos.

Desde la empresa aseguraron que su equipo en tierra asistió a los damnificados y que los viajeros "ya se encuentran camino a un hotel, donde podrán descansar mientras coordinamos la continuación de su viaje".

Asimismo, admitieron las demoras iniciales para conseguir alojamiento: "Debido a la alta demanda, la disponibilidad de habitaciones en los hoteles de Punta Cana no ha sido suficiente para dar abasto", explicaron, confirmando que la reprogramación para este sábado ya fue informada y aceptada por los pasajeros.

Una noche crítica en la terminal

Antes de la respuesta oficial de la aerolínea, Delia "Barbarita", una viajera cordobesa que se encuentra en el lugar junto a un contingente de ocho personas, había relatado en diálogo con Cadena 3 la dramática situación vivida desde la tarde del jueves, cuando ya estaban embarcados listos para despegar.

"Estábamos arriba del avión con todo el equipaje a las 5 de la tarde y nos hicieron bajar. Nos dijeron que lo postergaban para las 10, después para las 12 y finalmente lo cancelaron. Prometieron mandarnos a hoteles, pero nunca nos llevaron. A las 2 de la mañana desaparecieron todos los empleados de Arajet y nos dejaron tirados", denunció.

Ancianos en el piso y falta de medicación

Según detalló la pasajera, tras la cancelación los hicieron salir de la zona de embarque y quedaron retenidos en el sector de check-in, un área sin asientos ni comercios donde adquirir agua o alimentos.

"El aeropuerto está colapsado. Hay niños, personas en silla de ruedas y gente muy mayor durmiendo en el suelo, deshidratada y sin nada para tomar, porque ni siquiera teniendo dinero podés comprar algo acá adentro", explicó.

El cuadro revestía especial gravedad por la salud de su marido: "Mi esposo es cardíaco, tiene un bypass, un reemplazo de válvula y nueve años de leucemia. Toma muchísima medicación. Tiene remedios para dos días más, pero uno no viaja con una farmacia encima", había advertido con angustia antes de confirmarse el traslado.

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