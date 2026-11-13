FOTO: Edesur corta el suministro eléctrico en Remedios de Escalada tras explosión y caos

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- Edesur anunció este viernes que ha llevado a cabo un corte de luz en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, debido a razones de seguridad tras una explosión que ocasionó un incendio, resultando en una víctima mortal, 30 heridos y dos personas desaparecidas.

Según un comunicado de la Agencia Noticias Argentinas, el Municipio de Lanús solicitó a la compañía la interrupción del suministro eléctrico, el cual será restablecido cuando se cuente con la autorización pertinente.

Además, Edesur indicó que procederá a evaluar posibles daños en la red eléctrica una vez que se normalice el servicio.

"En el lugar, personal de Bomberos y Defensa Civil continúa trabajando para contener un escape de gas", destacó la empresa.

Detenciones y búsqueda de desaparecidos

La Fiscalía N.° 6 de Lanús ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas, quienes han sido trasladados a la sede judicial para su identificación, mientras las autoridades prosiguen la búsqueda de dos desaparecidos, entre ellos Marcelo García, un operario de la empresa.