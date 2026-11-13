Edesur corta el suministro eléctrico en Remedios de Escalada tras explosión y caos
El Municipio de Lanús le solicitó a la empresa la interrupción del servicio eléctrico, que volverá a normalizarse cuando se autorice.
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Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- Edesur anunció este viernes que ha llevado a cabo un corte de luz en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, debido a razones de seguridad tras una explosión que ocasionó un incendio, resultando en una víctima mortal, 30 heridos y dos personas desaparecidas.
Según un comunicado de la Agencia Noticias Argentinas, el Municipio de Lanús solicitó a la compañía la interrupción del suministro eléctrico, el cual será restablecido cuando se cuente con la autorización pertinente.
Además, Edesur indicó que procederá a evaluar posibles daños en la red eléctrica una vez que se normalice el servicio.
"En el lugar, personal de Bomberos y Defensa Civil continúa trabajando para contener un escape de gas", destacó la empresa.
Detenciones y búsqueda de desaparecidos
La Fiscalía N.° 6 de Lanús ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas, quienes han sido trasladados a la sede judicial para su identificación, mientras las autoridades prosiguen la búsqueda de dos desaparecidos, entre ellos Marcelo García, un operario de la empresa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?
Una explosión causó un incendio que dejó una víctima fatal, 30 heridos y dos desaparecidos.
¿Quién cortó el suministro eléctrico?
Edesur fue la empresa que realizó el corte de luz por razones de seguridad.
¿Qué solicitó el Municipio de Lanús?
El Municipio pidió a Edesur la interrupción del servicio eléctrico en la zona afectada.
¿Cuántas personas están desaparecidas?
Hay dos personas desaparecidas tras la explosión, incluyendo a un operario de Metrogas.
¿Qué acciones están tomando las autoridades?
La Fiscalía ha detenido a dos directivos de Metrogas y continúa la búsqueda de los desaparecidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]