Julián Álvarez reflexiona tras la derrota de Argentina ante Uruguay: "Hicimos buenas cosas"

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - Julián Álvarez expresó su descontento tras la derrota de la Selección argentina frente a Uruguay: "Tenemos bronca, era un partido importante que queríamos ganarlo. Más allá del resultado hicimos buenas cosas, siempre hay cosas por mejorar".

El delantero del Atlético de Madrid logró marcar el gol del descuento en la segunda mitad, tras una notable jugada de Gianluca Prestianni por la banda izquierda. Al hablar sobre sus sensaciones tras el encuentro, afirmó: "Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos un partido más (contra Costa Rica el martes)".

Además, Álvarez anticipó el futuro del equipo: "Es una nueva era, muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para continuar el legado que nos dejaron los otros". En este contexto, se refirió a la ausencia de Lionel Messi y de otros referentes del exitoso ciclo de Scaloni.

"Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección: tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo", concluyó Julián Álvarez en sus declaraciones tras el partido contra la "Celeste".

Gero Rulli: "Podemos llevarnos cosas muy positivas"

Gerónimo Rulli, quien ocupó el arco en lugar de Emiliano "Dibu" Martínez y fue el capitán del equipo en la derrota, también ofreció su visión del encuentro. Al finalizar el partido, comentó a los medios: "Es una noche especial en ese sentido (de ser capitán). Después, un poco triste por comenzar este nuevo proceso sin Leo con una derrota. Pero creo que podemos llevarnos cosas muy positivas de esta noche".

Rulli continuó: "Hay muchos chicos que es su primera vez que juegan contra Uruguay, que es un clásico y creo que sacando el resultado, hay cosas positivas".

Finalmente, el guardameta del Manchester City agregó: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta dejamos de lado nuestros egos y queremos representar bien al país. Falta conocernos más, pero obviamente que estamos en el camino correcto".