Investigación de Yale revela qué realmente frena el envejecimiento y qué no lo logra

Un creciente número de investigaciones sugiere que el envejecimiento podría ser más flexible de lo que se pensaba. En este contexto, científicos de Yale dieron un paso importante al identificar qué tratamientos realmente pueden influir en el envejecimiento biológico y cuáles no ofrecen beneficios medibles.

Los hallazgos indican que ciertos medicamentos recetados y cambios en el estilo de vida pueden reducir la edad biológica, tal como lo evidencian pruebas de sangre basadas en el ADN. Sin embargo, los populares suplementos de venta libre analizados en la investigación mostraron escasa evidencia de producir efectos similares.

Los resultados, publicados en Nature Medicine, podrían ayudar a los científicos a evaluar los tratamientos anti-envejecimiento de manera más efectiva, aunque los investigadores enfatizan que las modificaciones en los marcadores de edad biológica no necesariamente implican que las personas vivirán más o evitarán enfermedades relacionadas con la edad.

Del combate contra el cáncer a la comprensión del envejecimiento

Cuando Raghav Sehgal comenzó su posgrado en Yale hace varios años, planeaba usar técnicas avanzadas de informática para investigar el cáncer. Su formación en ingeniería y su experiencia en el lanzamiento de una startup de biología computacional le habían proporcionado una sólida base para ese trabajo.

No obstante, una pregunta de su asesor de doctorado en la Escuela de Medicina de Yale cambió la dirección de su investigación. En lugar de centrarse en enfermedades individuales como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, ¿por qué no investigar el proceso de envejecimiento que contribuye a su desarrollo?

"Eso me llevó por un camino diferente", comentó Sehgal, quien ahora es científico de investigación asociado en psiquiatría y se especializa en biología computacional y bioinformática. "Como investigadores, tenemos un largo camino por recorrer para comprender el proceso de envejecimiento y si los pasos que tomamos para gestionarlo realmente funcionan".

Nuevas pruebas de ADN revelan qué tratamientos anti-envejecimiento funcionan

Sehgal es el autor principal del nuevo estudio, realizado en el laboratorio de Albert Higgins-Chen, profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Yale. El equipo de investigación se propuso determinar cuáles enfoques existentes para ralentizar el envejecimiento producen cambios que pueden ser medidos de manera confiable.

Su análisis encontró resultados alentadores para ciertos medicamentos y modificaciones en el estilo de vida. En contraste, los suplementos de venta libre incluidos en el estudio generalmente no lograron producir reducciones significativas en la edad biológica.

El proyecto involucró a todo el laboratorio de Higgins-Chen, incluyendo a Daniel Borrus, Jenel F. Armstrong, John Gonzalez, Jessica Kasamoto y Yaroslav Markov.

"Por primera vez hemos demostrado que ciertas terapias tienen impactos medibles", afirmó Sehgal. "Esto no era posible anteriormente, porque no teníamos suficientes datos para afirmar que estos biomarcadores responden consistentemente a estas intervenciones".

Los biomarcadores proporcionan información medible sobre lo que ocurre en el interior del cuerpo. En la investigación sobre el envejecimiento, pueden ayudar a estimar la edad biológica o funcional de una persona, que puede diferir de su edad cronológica.

Cómo los científicos miden la edad biológica

Para investigar si los tratamientos podrían influir en el envejecimiento, el equipo de Yale se basó principalmente en mediciones de sangre denominadas relojes epigenéticos.

Estas herramientas analizan patrones químicos adheridos al ADN, en particular grupos metilo (estructuras químicas básicas que actúan como etiquetas). Investigaciones anteriores han demostrado que estos marcadores químicos cambian a medida que las personas envejecen. Algunas intervenciones pueden revertir ciertos patrones asociados con la edad, y algoritmos informáticos utilizan esos cambios para estimar la edad biológica de una persona.

Los investigadores recopilaron hallazgos de 51 estudios clínicos que investigaban diferentes estrategias anti-envejecimiento. Estos abarcaron desde suplementos dietéticos y medicamentos hasta cambios en el estilo de vida y procedimientos médicos.

En esos estudios, el equipo examinó más de 110 biomarcadores de metilación del ADN (incluidos 16 relojes epigenéticos principales). Al comparar las mediciones tomadas antes y después de las intervenciones, pudieron evaluar qué enfoques estaban asociados con reducciones en la edad biológica.

"Lo que hicimos fue bastante único", destacó Sehgal. "Ya sabemos que ciertas cosas podrían prolongar la duración de la salud y la vida. Hay datos de análisis retrospectivos, así como de modelos animales. Tomamos todo ese conocimiento junto con los estudios clínicos del mundo real para identificar qué intervenciones en humanos estaban ralentizando el envejecimiento en estos biomarcadores conocidos".

¿Qué tratamientos anti-envejecimiento mostraron los mejores resultados?

Los investigadores dividieron las intervenciones en cuatro grupos principales: medicamentos recetados, modificaciones en el estilo de vida, suplementos de venta libre y procedimientos médicos.

Uno de los hallazgos más claros involucró la dieta y el ejercicio. La combinación de actividad física regular con un plan de alimentación saludable redujo consistentemente la edad epigenética. Los enfoques dietéticos examinados incluyeron dietas mediterráneas, bajas en grasa y bajas en carbohidratos.

Las mayores reducciones en los marcadores de edad biológica se asociaron con ciertos tratamientos farmacéuticos. Estos incluyeron metformina y semaglutida, medicamentos recetados utilizados para manejar condiciones metabólicas y el peso corporal, así como terapias anti-TNF que apuntan a una proteína involucrada en la respuesta inflamatoria del cuerpo.

(TNF, o factor de necrosis tumoral, es una proteína del sistema inmunológico que ayuda a combatir lesiones relacionadas con la inflamación).

Los hallazgos fueron menos alentadores para los suplementos de venta libre y algunos procedimientos médicos. En los estudios analizados, estos enfoques no produjeron reducciones medibles en la edad epigenética.

Los investigadores también descubrieron que los nuevos relojes de edad biológica funcionaban mejor que las versiones más antiguas. Otro hallazgo importante fue que las personas que padecían enfermedades generalmente experimentaron cambios más significativos en sus biomarcadores de envejecimiento que los participantes sanos.

¿Podrían las pruebas de sangre de ADN transformar la investigación sobre el envejecimiento?

Según Sehgal, la próxima prioridad es probar estos hallazgos en poblaciones más grandes y diversas. Esto ayudaría a los investigadores a determinar con qué consistencia diferentes tratamientos influyen en el envejecimiento biológico en personas con diferentes condiciones de salud y antecedentes.

Las pruebas de sangre mejoradas también podrían acortar drásticamente el tiempo necesario para evaluar posibles terapias anti-envejecimiento.

"Si estos nuevos biomarcadores se validan eventualmente para predecir la salud a largo plazo, los científicos podrán evaluar las terapias anti-envejecimiento mucho más rápido", agregó. "En lugar de esperar décadas por evidencia de ensayos clínicos, podremos ver qué intervenciones son efectivas y en qué personas en pocos años o incluso meses".

Esta posibilidad podría representar un gran avance para la investigación sobre el envejecimiento. En lugar de depender completamente de estudios clínicos que siguen a los participantes durante décadas, los científicos podrían eventualmente utilizar mediciones de edad biológica validadas para identificar tratamientos prometedores mucho antes.

Sin embargo, el autor senior Higgins-Chen enfatizó que los científicos deben tener cuidado al interpretar lo que realmente significan los cambios en los biomarcadores de envejecimiento.

"Hemos desarrollado un enfoque riguroso y sistemático para evaluar y comparar cómo cambian los biomarcadores a través de una amplia variedad de intervenciones, y ese es un paso crítico en la dirección correcta", afirmó. "Sin embargo, el verdadero significado de ese cambio debe ser completamente entendido".

Preguntas importantes sobre el envejecimiento lento permanecen

A pesar de que los resultados son prometedores, varias preguntas importantes permanecen sin respuesta.

Por ejemplo, los investigadores aún deben establecer si los cambios en la edad biológica son causados directamente por un tratamiento o influenciados por otros factores que no se tuvieron en cuenta. También deben comprender cuán rápidamente ocurren esos cambios, si persisten después de que termina el tratamiento y qué procesos biológicos los producen.

Lo más importante es que los científicos aún no han establecido si reducir la edad epigenética conduce a mejoras significativas en la salud a largo plazo.

"Y lo más importante, ¿qué significa el cambio para nuestro riesgo a largo plazo de enfermedades relacionadas con la edad y el deterioro funcional?", cuestionó Higgins-Chen.

Se están llevando a cabo más investigaciones sobre estas preguntas, con estudios adicionales dirigidos por Borrus, Armstrong y Grace Zou.

El laboratorio de Higgins-Chen también está afiliado al Departamento de Patología de Yale, al Programa de Biología Computacional y Bioinformática, y al Centro de Investigación sobre el Envejecimiento Y-Age de Yale.

¿Qué parece funcionar contra el envejecimiento biológico?

Basándose en las pruebas de sangre de ADN mejoradas, los investigadores de Yale identificaron dos enfoques particularmente prometedores para reducir los marcadores de edad biológica:

Medicamentos recetados: Los fármacos utilizados para la regulación metabólica y el manejo del peso, incluidos metformina y semaglutida , se encontraban entre los tratamientos asociados con las mayores reducciones en la edad biológica.

Los fármacos utilizados para la regulación metabólica y el manejo del peso, incluidos y , se encontraban entre los tratamientos asociados con las mayores reducciones en la edad biológica. Alimentación saludable combinada con ejercicio: La actividad física regular acompañada de dietas nutritivas, incluidas las dietas mediterráneas, bajas en grasa y bajas en carbohidratos, produjo cambios favorables en los biomarcadores de envejecimiento de manera consistente.

El análisis también identificó beneficios de ciertos medicamentos anti-TNF, mientras que los suplementos de venta libre y algunos procedimientos médicos analizados mostraron poco efecto medible.

Estos resultados brindan una imagen más clara de qué intervenciones pueden influir en el envejecimiento biológico. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar los hallazgos y determinar si las reducciones en los marcadores de edad biológica se traducen en menos enfermedades relacionadas con la edad, mejor salud o vidas más largas.