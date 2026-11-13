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La defensa de Pity Álvarez pidió su absolución en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz

Los abogados del ex líder de Viejas Locas solicitaron que sea absuelto o, en su defecto, condenado por homicidio agravado en legítima defensa, por el que ya cumplió pena.

13/11/2026 | 20:05Redacción Cadena 3

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La defensa de Pity Álvarez pide su absolución en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz

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La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez ha solicitado la absolución del cantante, quien enfrenta acusaciones por el asesinato de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, quien fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron de manera subsidiaria que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa, una pena que ya habría cumplido al haber sido detenido.

El músico no se presentó en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, ni participó mediante videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

Los letrados también solicitaron la nulidad del debate, argumentando "vicios procesales", y pidieron que se cumpla una sentencia bajo la calificación legal solicitada, con arresto domiciliario y salidas laborales.

Por su parte, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, ha solicitado una pena de 11 años y 2 meses de prisión. En tanto, el fiscal federal Sandro Abraldes ha requerido 18 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Lectura rápida

¿Qué solicitó la defensa de Pity Álvarez?
Pidió su absolución en el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

¿Quiénes son los abogados de Pity?
Los abogados son Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

¿Qué pena se está solicitando para Álvarez?
Se solicita su absolución o, subsidiariamente, condena por homicidio agravado.

¿Dónde se llevó a cabo el juicio?
El juicio se realiza en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de Buenos Aires.

¿Qué pena pide el abogado de la víctima?
El abogado de la víctima pide una pena de 11 años y 2 meses de cárcel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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