El director del COyS denunció al Surrbac por presuntas amenazas y un intento de extorsión

El presidente del ente municipal Córdoba Obras y Servicios (COyS), Santiago Pinsiroli, denunció públicamente a dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) por presuntas amenazas y un intento de extorsión durante una reunión de trabajo realizada en las oficinas del organismo.

A través de una carta abierta dirigida a los vecinos de Córdoba, el funcionario relató que el episodio ocurrió el jueves pasado, durante un encuentro del que participaron integrantes de su equipo y dos dirigentes sindicales.

Según su versión, los representantes del gremio exigieron la liquidación inmediata de un paquete de horas extraordinarias que, afirmó, no contaba con respaldo normativo. Ante su negativa a firmar la autorización, sostuvo que recibió amenazas de paralizar los servicios y dejar a la ciudad sin recolección de residuos.

“Hay que llamar a las cosas por su nombre: esto fue una extorsión lisa y llana”, expresó Pinsiroli en el documento difundido este viernes 13 de noviembre.

La disputa por el pago de horas extras

De acuerdo con el relato del titular del COyS, la discusión se originó por el pedido de liquidación de horas extraordinarias. El funcionario aseguró que cuenta con un dictamen técnico y jurídico que respalda su decisión de no autorizar el desembolso.

“Ante mi negativa a firmar una erogación ilegal y convalidar un saqueo a las arcas públicas, la respuesta fue la amenaza directa de paralizar los servicios y dejar a la ciudad sin recolección”, afirmó.

Pinsiroli sostuvo que asumió su función para administrar los recursos públicos y que no está dispuesto a firmar resoluciones que considere irregulares bajo presión.

En su carta, también cuestionó a sectores de la dirigencia sindical y mencionó que algunos de sus integrantes enfrentan investigaciones y denuncias judiciales. En particular, aludió a imputaciones en la Justicia Federal por presunto lavado de activos y a denuncias en el ámbito provincial por amenazas y coacción.

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Dijo que amplió las denuncias penales

El presidente del COyS indicó que, después de lo ocurrido, formalizó y amplió las denuncias penales correspondientes para resguardar la legalidad y proteger la integridad de su equipo y de su familia.

“Ante el nivel de hostigamiento, violencia verbal e intimidación personal que manifestaron ayer, formalicé y amplié las denuncias penales correspondientes en la Justicia”, señaló.

Además, pidió la intervención del arco político cordobés y de los jueces y fiscales federales y provinciales para que actúen con celeridad frente a los hechos que denunció.

Diferenció a los trabajadores de la dirigencia sindical

En otro tramo de la carta, Pinsiroli buscó distinguir entre los empleados del COyS y los dirigentes a los que cuestionó. Expresó su respaldo a los trabajadores que realizan las tareas de limpieza y recolección en la ciudad y aseguró que no deben ser responsabilizados por las disputas con la conducción gremial.

“El problema no son los trabajadores; el problema es una dirigencia que actúa como una patota y toma de rehenes a los vecinos de Córdoba para proteger sus negocios”, manifestó.

Finalmente, el funcionario aseguró que mantendrá su postura frente a las presiones y que continuará defendiendo los recursos municipales.

“A mí no me van a doblar el brazo. Voy a seguir cuidando los recursos de los cordobeses, respaldando a los trabajadores de bien y plantándome frente a cualquier apriete. Porque la ciudad es de los vecinos, no de las mafias”, concluyó.