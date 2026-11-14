Descubren que los antiguos reyes egipcios sacrificaban a sus asistentes en la muerte

Un reciente estudio sobre cráneos de 5,000 años de antigüedad, hallados en tumbas de los primeros reyes de Egipto, reveló un inquietante secreto. La investigación, liderada por Dr. Roselyn Campbell de la Universidad de Purdue, encontró que 18 de los 46 cráneos analizados presentaban evidencias de lesiones potencialmente mortales, lo que sugiere que al menos el 39% de los individuos estudiados pudieron haber sido asesinados deliberadamente. Este descubrimiento respalda una teoría de hace más de un siglo que sostenía que los asistentes reales eran sacrificados tras la muerte de los reyes, posiblemente para acompañarlos en la otra vida.

Los cráneos fueron recuperados de la necrópolis de Abydos, donde se enterraron miembros de la Primera Dinastía hace aproximadamente 5,000 años. En la década de 1920, el arqueólogo Flinders Petrie excavó las tumbas y observó que un número inusualmente alto de personas había sido enterrado alrededor de los reyes, sugiriendo que estos individuos habían sido sacrificados tras la muerte de sus gobernantes, aunque no encontró pruebas físicas de lesiones fatales.

La nueva investigación utilizó técnicas forenses modernas y encontró signos de trauma craneal en 18 de los cráneos, lo que representa aproximadamente el 39% de los individuos analizados. Las lesiones fueron interpretadas como traumas perimortem, lo que indica que ocurrieron alrededor del momento de la muerte. Según Campbell, "las fracturas lineales en los cráneos podrían haber causado inconsciencia rápida, hemorragias internas y muerte".

La investigación también sugiere que el sacrificio humano pudo haber sido parte de las tradiciones funerarias de los primeros reyes egipcios. "El sacrificio de asistentes es una práctica en la que aquellos cercanos a un gobernante son asesinados al morir este, posiblemente para continuar sirviéndole en la otra vida", explicó Campbell. Sin embargo, los detalles exactos de cómo se llevaron a cabo estos sacrificios siguen siendo inciertos.

Las lesiones observadas en los cráneos no coincidían con las típicas de un combate, lo que sugiere que los asistentes no eran enemigos. La naturaleza de las fracturas sugiere que podrían haber sido causadas por objetos planos o caídas severas. Aunque no se puede descartar que algunos de ellos hayan muerto accidentalmente, la falta de evidencia de lesiones en otros huesos del esqueleto dificulta la conclusión sobre las circunstancias de sus muertes.

El estudio pone de manifiesto cómo las colecciones arqueológicas pueden conservar pistas importantes mucho después de su excavación original. A pesar de que la evidencia es incompleta, los avances en técnicas científicas pueden proporcionar respuestas a preguntas que los investigadores anteriores no pudieron resolver. Campbell expresó su deseo de localizar y examinar más restos óseos, lo que podría ofrecer más información sobre las personas enterradas junto a los primeros reyes de Egipto.