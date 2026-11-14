Cumbre de líderes del Sudeste Asiático en Manila: Trump participará en discusiones clave

MANILA, Filipinas (AP) — Algunos de los conflictos más difíciles de resolver del mundo ocuparán un lugar destacado en la agenda cuando los líderes del Sudeste Asiático se reúnan en la capital de Filipinas, Manila, para su cumbre anual este fin de semana. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se les una para las conversaciones finales.

La cumbre de tres días de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y sus homólogos asiáticos y occidentales comienza el domingo en un centro de convenciones fuertemente custodiado en la bahía de Manila.

Según borradores de los comunicados finales vistos por The Associated Press, no se esperan avances decisivos en las conversaciones, que se centrarán en pedir la resolución pacífica de las disputas en el mar de la China Meridional, del conflicto civil en Myanmar y de las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Filipinas ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, un bloque regional de corte conservador formado por 11 países democráticos y autoritarios. A pesar de sus diferencias, el grupo ha logrado mantenerse unido desde su fundación en 1967 en gran medida por su política fundamental de no injerencia en los asuntos internos de otros miembros.

En Manila, grandes rivales volverán a estar cara a cara, pero no se esperan grandes sorpresas. La ASEAN es conocida más por sus sesiones fotográficas que proyectan unidad, parafernalia cultural y fastuosidad que por abordar de manera eficaz los conflictos de la región, incluida la guerra civil en Myanmar.

El presidente de Estados Unidos aterrizará en Manila acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio, el martes por la tarde, después de que hayan concluido las principales reuniones de la cumbre y de que Filipinas haya traspasado a Singapur el liderazgo anual del bloque.

Pero participará en tres reuniones clave el martes por la noche, incluida una cumbre especial con líderes de la ASEAN durante un cóctel y una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India, según funcionarios filipinos.

China estará representada por su primer ministro, Li Qiang, que se reunirá con los líderes del bloque el lunes pero se marchará antes de que llegue Trump, agregaron.

Los comunicados preparados señalan que los líderes de la ASEAN y sus principales socios intercambiarán "puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés", antes de enumerar los conflictos que se debatirán.

"Reafirmamos nuestro compromiso compartido de respetar el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas", señala la nota preparada. Además, subraya la "importancia de la resolución pacífica de las disputas, de mantener la libertad de navegación y de vuelo y otros usos lícitos del mar, incluido el derecho de paso en tránsito por estrechos utilizados para la navegación internacional".

Los ministros de Exteriores del bloque se reunieron el sábado para conversaciones previas, se tomaron de las manos y posaron para una foto conjunta en el escenario, delante de sus respectivas banderas nacionales.

Las conversaciones, organizadas por la secretaria filipina de Exteriores, Theresa Lazaro, incluirán su reporte sobre un viaje reciente a Myanmar, donde insistió en los llamados de larga data para que el país, asolado por un conflicto civil, haga más para cumplir el plan de paz de cinco puntos elaborado por el bloque hace cinco años.

Tanto el líder como el ministro de Exteriores de Myanmar, que forma parte de la ASEAN, tienen prohibido asistir a las cumbres debido al incumplimiento del plan de paz, que exige el fin inmediato de los combates letales que han atenazado al país.

En las declaraciones finales preparadas también se insta a "todas las partes a comprometerse con un cese inmediato de la violencia, acceso humanitario seguro y sin trabas, diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y liberación incondicional de todos los detenidos injustamente" en Myanmar.

Sobre las disputas en el mar de la China Meridional, en las que están implicados China, Taiwán y cuatro miembros de la ASEAN —Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam—, ha habido avances sustanciales en las negociaciones de un pacto de no agresión denominado "código de conducta" entre Beijing y el bloque regional, según tres diplomáticos del Sudeste Asiático que hablaron con la AP anteriormente.

No obstante, señalaron que el pacto —que ha sido objeto de más de dos décadas de consultas y negociaciones entre China y la ASEAN— no se finalizará este año. Las negociaciones se reanudarán en 2027.

El pacto busca evitar que los enfrentamientos intermitentes en las aguas en disputa degeneren en un conflicto a gran escala que pueda poner en peligro las economías de Asia.