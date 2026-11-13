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Nicolás Paz brilló en la derrota de Argentina ante Uruguay en la Bombonera

El atacante del Como fue el más destacado en un partido complicado para la selección. Su actuación dejó destellos de esperanza a pesar del resultado adverso.

13/11/2026 | 22:04Redacción Cadena 3

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Nico Paz se destacó en la derrota de Argentina.

FOTO: Nico Paz se destacó en la derrota de Argentina.

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Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - Nicolás Paz se convirtió en el jugador más destacado de la Selección argentina en la dura derrota sufrida ante Uruguay en la "Bombonera", durante el primer amistoso de la doble fecha FIFA. Su participación activa fue notable, creando oportunidades de gol y mostrando buena asociación con sus compañeros bajo la dirección de Lionel Scaloni.

El delantero del Como de Italia se hizo cargo de los ataques, realizando cambios de frente y pases incisivos. Su entrega no disminuyó ni siquiera con la entrada de Matías Soulé, quien ocupó un rol similar en el campo. En esta nueva etapa de la selección, tras la salida de Lionel Messi, Paz se erigió como el revulsivo del equipo, provocando la emoción de los hinchas con su habilidad para generar jugadas ofensivas.

El arquero uruguayo Cristopher Fiermarin tuvo una actuación destacada, evitando que Argentina pudiera convertir más de un gol, que resultó insuficiente para revertir el resultado final. La defensa uruguaya mostró solidez, lo que complicó aún más el accionar del equipo argentino.

Los puntajes del partido ante Uruguay reflejaron el rendimiento de los jugadores, donde Gerónimo Rulli recibió un 6, aunque podría haber hecho más en el segundo gol. Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi tuvieron actuaciones discretas, mientras que Facundo Medina y Exequiel Palacios no lograron marcar la diferencia en el mediocampo.

Enzo Fernández destacó en el medio, aunque se vio obligado a regresar a un rol más defensivo. En el ataque, Alexis Mac Allister y Thiago Almada no lograron cumplir con las expectativas, lo que dejó a Nicolás Paz como la principal esperanza del equipo.

Paz tuvo tres oportunidades claras de gol, pero la suerte no estuvo de su lado. A pesar de la caída, su actuación dejó una buena impresión y se espera que continúe siendo un pilar fundamental en el futuro.

Julián Álvarez anotó el único gol argentino, lo que elevó su puntaje a 6, aunque su conexión con los compañeros fue insuficiente para lograr el empate. En el segundo tiempo, Matías Soulé y Gianluca Prestianni aportaron frescura, pero no lograron cambiar el rumbo del encuentro.

Lectura rápida

¿Quién fue el jugador destacado en el partido?
Nicolás Paz se destacó como la figura principal de Argentina en la derrota ante Uruguay.

¿Qué resultado tuvo el partido?
Argentina perdió ante Uruguay en un amistoso jugado en la Bombonera.

¿Cómo fue la actuación del arquero uruguayo?
Cristopher Fiermarin tuvo una gran actuación, evitando múltiples goles argentinos.

¿Qué rol tuvo Nicolás Paz en el encuentro?
Paz fue clave en el ataque, creando oportunidades y asociándose con sus compañeros.

¿Qué se puede esperar del futuro de la selección?
La actuación de Paz sugiere que puede ser un pilar importante en la nueva etapa del equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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