Nicolás Paz brilló en la derrota de Argentina ante Uruguay en la Bombonera

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - Nicolás Paz se convirtió en el jugador más destacado de la Selección argentina en la dura derrota sufrida ante Uruguay en la "Bombonera", durante el primer amistoso de la doble fecha FIFA. Su participación activa fue notable, creando oportunidades de gol y mostrando buena asociación con sus compañeros bajo la dirección de Lionel Scaloni.

El delantero del Como de Italia se hizo cargo de los ataques, realizando cambios de frente y pases incisivos. Su entrega no disminuyó ni siquiera con la entrada de Matías Soulé, quien ocupó un rol similar en el campo. En esta nueva etapa de la selección, tras la salida de Lionel Messi, Paz se erigió como el revulsivo del equipo, provocando la emoción de los hinchas con su habilidad para generar jugadas ofensivas.

El arquero uruguayo Cristopher Fiermarin tuvo una actuación destacada, evitando que Argentina pudiera convertir más de un gol, que resultó insuficiente para revertir el resultado final. La defensa uruguaya mostró solidez, lo que complicó aún más el accionar del equipo argentino.

Los puntajes del partido ante Uruguay reflejaron el rendimiento de los jugadores, donde Gerónimo Rulli recibió un 6, aunque podría haber hecho más en el segundo gol. Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi tuvieron actuaciones discretas, mientras que Facundo Medina y Exequiel Palacios no lograron marcar la diferencia en el mediocampo.

Enzo Fernández destacó en el medio, aunque se vio obligado a regresar a un rol más defensivo. En el ataque, Alexis Mac Allister y Thiago Almada no lograron cumplir con las expectativas, lo que dejó a Nicolás Paz como la principal esperanza del equipo.

Paz tuvo tres oportunidades claras de gol, pero la suerte no estuvo de su lado. A pesar de la caída, su actuación dejó una buena impresión y se espera que continúe siendo un pilar fundamental en el futuro.

Julián Álvarez anotó el único gol argentino, lo que elevó su puntaje a 6, aunque su conexión con los compañeros fue insuficiente para lograr el empate. En el segundo tiempo, Matías Soulé y Gianluca Prestianni aportaron frescura, pero no lograron cambiar el rumbo del encuentro.