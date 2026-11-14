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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Este sábado 14 de noviembre, Salta presentará temperaturas que oscilarán entre 18° y 31°. Se espera un día mayormente soleado, con algunas nubes y una leve brisa del sur.

14/11/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando 24°. La humedad se sitúa en un 65%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, con 10,000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. El día se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad y la brisa suave del viento del sur contribuirán a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se anticipan con condiciones similares. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con lluvias ligeras. Para el martes 17 de noviembre, se pronostica una mínima de 19° y una máxima de 28°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con la misma posibilidad de lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas entre 18° y 31°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 24° con una sensación térmica similar.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras y temperaturas similares en los próximos días.

¿Qué condiciones actuales se reportan?
El cielo está mayormente despejado, con una humedad del 65% y viento del sur.

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