Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre
Este sábado 14 de noviembre, Salta presentará temperaturas que oscilarán entre 18° y 31°. Se espera un día mayormente soleado, con algunas nubes y una leve brisa del sur.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando 24°. La humedad se sitúa en un 65%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, con 10,000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.
El clima hoy sábado 14 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. El día se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad y la brisa suave del viento del sur contribuirán a un clima agradable durante la jornada.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se anticipan con condiciones similares. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con lluvias ligeras. Para el martes 17 de noviembre, se pronostica una mínima de 19° y una máxima de 28°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con la misma posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas entre 18° y 31°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 24° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras y temperaturas similares en los próximos días.
¿Qué condiciones actuales se reportan?
El cielo está mayormente despejado, con una humedad del 65% y viento del sur.