Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando 24°. La humedad se sitúa en un 65%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, con 10,000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. El día se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad y la brisa suave del viento del sur contribuirán a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se anticipan con condiciones similares. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con lluvias ligeras. Para el martes 17 de noviembre, se pronostica una mínima de 19° y una máxima de 28°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con la misma posibilidad de lluvias ligeras.