Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas vigentes para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de tormentas con lluvias ligeras. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera un ambiente bastante cargado. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 14 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 30°. El día se caracterizará por la presencia de tormentas y lluvias ligeras, con una humedad elevada que podría generar incomodidad. El viento se mantendrá en torno a los 14 m/s, lo que podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo nublado. Para el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 34°, también con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con lluvias intensas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se pronostica una mínima de 17° y una máxima de 31°, con algunas nubes dispersas.