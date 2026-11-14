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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Este sábado 14 de noviembre, Rosario presentará temperaturas que oscilarán entre 20° y 31°. El cielo estará mayormente despejado, con una leve brisa del este. Se espera una jornada cálida y húmeda.

14/11/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, y la humedad se encuentra en un 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo mayormente despejado, con una leve brisa que hará más llevadera la jornada. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica algo superior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 25°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas.

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