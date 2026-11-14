Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Mendoza.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un 57%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 19° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 6 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima descenderá a 18° y la máxima alcanzará los 31°, con lluvias moderadas. El martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas.