Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre
Este sábado 14 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 28°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se sitúa en el 57%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 9 m/s desde el suroeste, aportando un leve alivio a las altas temperaturas. La presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy sábado 14 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento se mantendrán en torno a los 9 m/s, con una humedad del 57% que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido en Rosario.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo nublado. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, también con cielo nublado. Para el martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario?
La temperatura actual es de 28°.
¿Qué condiciones climáticas se esperan hoy?
Se espera un cielo despejado y temperaturas entre 19° y 28°.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Habrá temperaturas que oscilarán entre 16° y 33°, con algunas lluvias.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 57%.
¿Qué viento se registra en Rosario?
El viento sopla a 9 m/s desde el suroeste.