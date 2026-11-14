Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se sitúa en el 57%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 9 m/s desde el suroeste, aportando un leve alivio a las altas temperaturas. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento se mantendrán en torno a los 9 m/s, con una humedad del 57% que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido en Rosario.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo nublado. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, también con cielo nublado. Para el martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado.