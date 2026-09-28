Condenaron a 11 años a uno de los atacantes de Jimi Altamirano

En una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez de primera instancia Dr. Sosa homologó un procedimiento abreviado y condenó a Daniel Mateo Bommer, de 25 años, a 11 años de prisión efectiva. Fue señalado como uno de los integrantes del grupo que participó del ataque que terminó con el homicidio de Lorenzo Jimi Altamirano, ocurrido en febrero de 2023.

Bommer fue condenado por integrar una asociación ilícita liderada por Pablo Nicolás C., cuyo objetivo era ampliar el dominio territorial y controlar negocios ilícitos en distintos barrios de la zona oeste de Rosario. Según la acusación, la organización protagonizó amenazas, homicidios, abusos de armas, usurpaciones y otros delitos.

En el caso de Altamirano, la Fiscalía sostuvo que Bommer formó parte de la coordinación del ataque. El crimen habría sido ordenado por Pablo Nicolás C. desde el penal de Rawson, en el marco de una disputa por el control de negocios vinculados a una barra brava. Para concretarlo, dos personas sustrajeron previamente un Renault Sandero que luego fue utilizado para secuestrar a la víctima.

El 1 de febrero de 2023, Altamirano fue obligado a subir al vehículo en inmediaciones de 27 de Febrero e Iriondo y posteriormente trasladado hasta el ingreso del estadio, donde fue asesinado de tres disparos. Los atacantes dejaron además un mensaje intimidatorio en el bolsillo de la víctima antes de escapar.

La acusación indicó que Bommer mantuvo comunicaciones con Alexis R. y Pablo Nicolás C. en las horas previas al homicidio y que esos contactos sirvieron para coordinar el accionar del grupo. Por estos hechos, fue condenado como partícipe secundario del homicidio calificado, además de los delitos vinculados con su pertenencia a la asociación ilícita.